Hyundai pokazał w swoim tajnym ośrodku badawczym Namyang dwa projekty nowych, elektrycznych aut. Pierwsze z nich to klasyczna terenówka, w której największą nowością jest klapa bagażnika. Jak tłumaczył nam projektant firmy, to pierwsze takie drzwi, które otwierają się w całości, dając dostęp do całego tyłu. Dzięki temu, np. nie ma problemu z włożeniem tam dużej torby z kijami golfowymi.

Reklama

Co pod maską? To na razie tajemnica, wiadomo tylko, że będzie tam elektryczny silnik z baterią o dużej pojemności.

Reklama

Koncepcyjny kabriolet Genesis

Drugim projektem, który nam pokazano, to koncepcyjny projekt luksusowej marki Hyundaia - Genesis. Auta tej marki, choć nie są dostępne w polskich salonach, można nabyć na terenie Europy - salony są choćby w Szwajcarii. To biały kabriolet, przypominający linią luksusowe, drogie motorówki. Firma nie ukrywa, że projektując ten model, wzorowała się na klasycznych autach z lat 50-60. A, jak dodają projektanci, dzięki silnikowi elektrycznemu, nie trzeba już martwić się o grill chłodnicy, bo jest on niepotrzebny, można więc trochę zaszaleć z projektem.

Na razie nie wiadomo, kiedy auto trafi na rynek i czy w ogóle zostanie wyprodukowane w takiej wersji. Ten koncepcyjny projekt robi jednak wrażenie.