Śmiertelny wypadek. Nie żyje 19-latek

Do tragicznego wypadku doszło 1 lutego w miejscowości Sosna Korabie. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia ustalają, jaki dokładnie był przebieg zdarzenia, w którym życie stracił 19-letni kierowca BMW serii 5.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem marki BMW, 19-letni mieszkaniec gminy Mokobody najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez co zjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w przepust drogowy, w wyniku czego pojazd dachował.

Tragiczny wypadek BMW

Siła uderzenia była ogromna, czego dowodzą zdjęcia z miejsca zdarzenia. Samochód ostatecznie wylądował na przydrożnym drzewie. Prędkościomierz samochodu zatrzymał się na 120 km/h, a wrak pojazdu został zabezpieczony w celu dalszych ustaleń. Kierujący zginął na miejscu.

Policjanci z apelem

Policja ponownie apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi oraz bezpieczeństwa podczas jazdy, koncentrację na drodze, zachowanie ostrożności i dostosowywanie prędkości do obecnych warunków drogowych. Funkcjonariusze podkreślają, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.