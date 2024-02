Dziś krótko przed godziną 7 rano służby ratunkowe zostały wezwane do interwencji w Zatorze. Przy ulicy Oświęcimskiej doszło do potrącenia dwójki nastolatków: chłopcu na szczęście nic się nie stało, ale jego 18-letnia siostra trafiła na badania do szpitala.