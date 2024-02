Krakowskie autobusy elektryczne potrzebują nowych baterii

Autobusy elektryczne jeżdżą po ulicach Krakowa już od kilku lat. Pojazdy należące do MPK nie generują lokalnych emisji i poruszają się znacznie ciszej niż ich spalinowe odpowiedniki. Ten komfort ma jednak swoją cenę - przedsiębiorstwo ogłosiło przetarg, który dotyczy elektryków we flocie. Nie chodzi jednak o zakup nowych pojazdów, a… wymianę baterii w już jeżdżących autobusach.

Przewoźnik chce, by zwycięzca przetargu wymienił baterie w 20 pojazdach. Ta czynność ma być przedmiotem umowy ramowej, zawartej na 4 lata.

Elektryczne autobusy w Krakowie. Ogłoszono przetarg

Wymiana akumulatorów trakcyjnych i aktualizacja oprogramowania - takie usługi mają wejść w zakres obowiązków wybranego w przetargu wykonawcy. Retrofit baterii to jednak coś więcej niż wymiana zużytych podzespołów na nowe - akumulatory, które trafią do autobusów MPK mają zapewniać lepsze parametry użytkowe. MPK ma konkretne wymagania co do pojemności nowych baterii.

Krótkie autobusy będą czerpać energię z baterii o pojemności minimum 210 kW, a te w przegubowych pojazdach mają dysponować zapasem energii minimum 280 kW. Nowe podzespoły mają być kompatybilne z ładowarkami pantografowymi i tradycyjnymi, plug-in. Oprócz samych akumulatorów i ich montażu, umowa zakłada także zapewnienie 36-miesięcznej gwarancji.

Zasięg autobusów elektrycznych

Modernizacja zakłada montaż nieco bardziej pojemnych baterii niż te, które obecnie wykorzystywane są w autobusach MPK. Retrofit ma przynieść większy zasięg - MPK chce, by było to minimum 150 km na jednym ładowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział tylko te podmioty, które już wcześniej pracowały przy podobnych zleceniach i wykonywały modernizację układów w autobusach.

Ile lat wytrzymały akumulatory w krakowskich autobusach?

Elektryczne Solarisy, które mają zostać poddane zabiegowi to autobusy, które wyjechały na drogi w 2017 roku. Baterie służyły więc przez niecałe 7 lat. Czy to dobry rezultat? Biorąc pod uwagę, że akumulatory były ładowane codziennie, a sposób ich eksploatacji można nazwać "wymagającym", żywotność ogniw jest przyzwoita. W autobusach napędzanych tradycyjnymi silnikami spalinowymi wymianom i naprawom również poddaje się podzespoły takie jak silniki i automatyczne skrzynie biegów.

Warto pamiętać, że cykl życia takiego akumulatora nie kończy się wraz z demontażem i nie trafi on do prosto do utylizacji. Zużyte baterie zarówno z aut jak i autobusów wykorzystywane są m.in. do domowych i firmowych magazynów energii. Przetwarzaniem takich podzespołów zajmują się wyspecjalizowane firmy.