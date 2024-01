Lubuscy policjanci zorganizowali błyskawiczny przejazd z Zielonej Góry do Wrocławia i umożliwili pacjentce dotarcie do wrocławskiego szpitala w niewiele ponad godzinę. Sprawa była pilna, bo na kobietę czekało serce do przeszczepu, a warunki pogodowe uniemożliwiły skorzystanie ze śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.