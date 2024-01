Strefa Czystego Transportu w Krakowie nie wejdzie 1 lipca 2024 roku

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig poinformował, że miasto nie planuje odwoływać się od decyzji WSA. Oznacza to, że SCT nie ma szans na wejście w życie 1 lipca tego roku.

Postanowienie WSA jest nieprawomocne, ale – jak zauważył wiceprezydent – oczekiwanie na orzeczenie sądu drugiej instancji mogłoby zająć dwa, trzy lata. Lepiej więc przygotować zupełnie nową uchwałę o SCT, bazując na uwagach WSA do tej unieważnionej.

Prace nad nową uchwałę urzędnicy rozpoczną po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia decyzji sądu. W czwartek sąd przedstawił uzasadnienie ustne. Bywa, że pisemne są uzupełnione o nowe wątki. Nowa uchwała ma być dokładnie skonsultowana z mieszkańcami.

Nowa Strefa Czystego Transportu w Krakowie najwcześniej w 2025 roku

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej kadencji nowa uchwała nie zostanie przedstawiona. Myślę, że SCT na mocy nowej uchwały mogłaby zacząć obowiązywać najwcześniej w 2025 roku" – powiedział Andrzej Kulig.

Wiceprezydent podkreślił, że miasto jest zobowiązane do wprowadzenia SCT uchwałą sejmiku małopolskiego.

WSA pozytywnie rozpatrzył skargę wojewody małopolskiego na uchwałę o SCT i unieważnił ten dokument. Uchwała wprowadzała SCT na terenie całego miasta od lipca tego roku. Miała to być pierwsza taka strefa w Polsce.

Sąd zwrócił uwagę przede wszystkim na nieprecyzyjne określenie granic SCT i wytknął radnym, że nie określili miejsc, do których osoby spoza Krakowa mogłyby wjechać, żeby zostawić swój pojazd (niespełniający wymogów SCT) i przesiąść się na inny środek transportu.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie - jakie auta nie wjadą do miasta?

Unieważniona uchwała zakładała, że od lipca tego roku do Krakowa nie wjechałyby samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 r., które nie spełniają norm co najmniej Euro 3 w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli norm co najmniej Euro 5. Od lipca 2026 SCT miała obowiązywać wszystkie auta, niezależnie od daty rejestracji.

Według przeciwników strefy naruszała ona konstytucyjne prawa i wolności, jak prawo własności, swobodę przemieszczania, wyboru miejsca edukacji, czy miejsca pracy; wykluczała osoby, które nie stać na zakup nowego auta.

Radni uchwalili SCT powołując się na Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz obowiązki wskazane w wojewódzkim Programie Ochrony Powietrza. Jako argumenty podawali potrzebę ochrony zdrowia, na które źle wpływa zanieczyszczone powietrze.