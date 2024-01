Kolejny kierowca wjechał na przejazd pomimo czerwonych sygnałów i opadającego szlabanu. Na szczęście nie doszło do tragedii, gdyż maszynista wyhamował, a kierujący Audi zjechał na tyle, by uniknąć kolizji. Za to wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karanych. Policja przypomina, że kiedy pojazd znajduje się na przejeździe i nie ma innej możliwości ucieczki przed pociągiem, to należy wyłamać szlaban i jak najszybciej opuścić torowisko.