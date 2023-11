Policjanci zatrzymali pod Mławą 23-latka, który najpierw nieco wypił, a później ukradł ciężarówkę marki Scania wyposażoną w dźwig hydrauliczny i wybrał się na przejażdżkę po okolicy. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a teraz grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności

Ciężarówka stała na posesji, ale była otwarta, w środku czekały kluczyki

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna. Otóż patrol z lokalnego posterunku otrzymał zgłoszenie o kradzieży pojazdu ciężarowego Scania, który ktoś zostawił na terenie prywatnej firmy, ale… otwarty i z kluczykami w środku. A że okazja czyni złodzieja, to pewien 23-latek długo się nie wahał, poza tym animuszu na pewno dodawał mu alkohol krążący w jego krwiobiegu.

"Policjanci, reagując natychmiast po zgłoszeniu, zlokalizowali podejrzanego o kradzież i podjęli jego poszukiwanie. 23-letni mieszkaniec powiatu mławskiego został zatrzymany w ciągu godziny. Poruszał się skradzionym pojazdem marki Scania w kierunku Kuklina-Wieczfnia Kościelna" – powiedziała PAP-owi we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie, asp. szt. Anna Pawłowska.

Pomysłowy młody człowiek może teraz iść za kraty. Nawet na pięć lat

Rzeczniczka policji podkreśliła, że w chwili zatrzymania 23-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. "Nigdy nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że wypił za dużo alkoholu, dlatego ukradł ciężarówkę i postanowił jeździć po okolicy" – powiedziała cytowana przez PAP Pawłowska. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty kradzieży pojazdu oraz kierowania nim w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.