DS 7 - cena rozwiń › Reklama DS zdobywa serca Europejczyków DS 7 to dziś najważniejszy reprezentant Francji w klasie kompaktowych crossoverów typu SUV. Sama marka DS Automobiles powstała niespełna 10 lat temu, a obecny model DS 7 pod koniec zeszłego roku przeszedł już gruntowny facelifting, dzięki temu dziś jeszcze lepiej radzi odpowiada na potrzeby europejskich klientów. Oferuje wszystko, czym powinien wyróżniać się model klasy premium - starannie zaprojektowane nadwozie, elegancko skrojone wnętrze, najwyższej jakości materiały i wyjątkowy komfort podróżowania. Reklama Wszystko zaczęło się w Paryżu Zaawansowane technologie łączą się tu z awangardą, stylem, dbałością o detale i troską o środowisko. Auto "haute couture" przywędrowało rzecz jasna z Paryża - to tam narodził się DS 7, w którym wykorzystano francuskie know-how. Pamiętacie francuskie samochody, które rozpieszczały komfortem i wygodą? DS przypomina, że na sztuce podróżowania, trójkolorowi znają się jak mało kto. Trudno oprzeć się dynamicznym, przyciągającym spojrzenia liniom nadwozia rozświetlonego inteligentnymi reflektorami DS Pixel LED Vision 3.0 w pełni zintegrowanymi ze światłami dziennymi DS Light Veil. Wnętrze zachwyca nieoczekiwanym designem wykończonym szlachetnymi materiałami opracowanymi zgodnie z najlepszymi tradycjami francuskiego rzemiosła. Całość oferuje kierowcy i jego pasażerom wyjątkową podróż w niespotykanej ciszy, komforcie i bezpieczeństwie, zapewnionych przez wydajne i innowacyjne rozwiązania techniczne opracowane przez inżynierów DS Automobiles. Najnowocześniejsze technologie Wśród nich znajdują się m.in. dostępne w standardzie inteligentne zawieszenie DS Active Scan Suspension wykrywające i korygujące niedoskonałości drogi, kamera na podczerwień DS Night Vision wykrywającą pojawiające się w nocy przed maską obiekty, ostrzeżenia o zmęczeniu kierowcy DS Driver Attention Monitoring czy wreszcie wspomagający kierowcę DS Driving Assist – krok na drodze do autonomicznej jazdy. DS 7 - wyposażenie Gama DS 7 oferuje bogato wyposażone wersje Bastille, Performance Line w wersji standard i +, Rivoli oraz najwyższą Opéra. Obecnie pojawiła się również edycja specjalna DS Collection – Esprit de Voyage – bazująca na topowej wersji modelu, oferująca pełne wyposażenie ze spersonalizowanym oznaczeniem symbolizującym promienie słońca na desce rozdzielczej, progach i lusterkach. Zaprojektowana z myślą o komfortowym podróżowaniu wersja zaprasza do świata wyjątkowych doświadczeń przepełnionych wolnością i doskonałym samopoczuciem – wartości, które są esencją francuskiej sztuki podróżowania. Rozświetlone wnętrze, wykończone delikatną skórą Nappa w wyrazistym odcieniu Pearl Grey, jest przestrzenią nadzwyczajnego komfortu i wyrafinowania. Stanowią o tym m.in. fotele z opcjami grzania, chłodzenia i wieloma programami masażu. Jakie silniki znajdziemy w DS 7? W ofercie silników DS 7 znajdą się jednostki skierowane do klientów zorientowanych na ekologię i zrównoważony styl życia. Obok silnika wysokoprężnego możemy wybierać spośród nowoczesnych, niskoemisyjnych silników elektrycznych – E-Tense Hybrid Plug-In o mocy 225 KM, 300 KM z napędem 4x4 lub 360 KM, również z napędem na obie osie. DS 7 - cena Cena auta zaczyna się od 199 900 PLN brutto za wersję Bastille napędzaną silnikiem diesla BlueHDi 130 z automatyczną skrzynią biegów. Zakup gotówkowy to tylko jedna z opcji - marka oferuje również rozmaite opcje finansowania. Szczegóły dostępne są w salonach DS Store - lokalizacje dealerów rozwijającej się sieci sprzedaży można znaleźć na stronie dsautomobiles.pl. Dalszy ciąg materiału pod wideo