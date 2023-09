Nie chciałbym być oszukiwany przez państwo i państwową spółkę, która potem będzie mi zawyżała ceny – mówi Petru. Gość Bogdana Rymanowskiego zaznacza, że "jeden koncern państwowy wyznacza ceny w całym kraju to znaczy, że to jest monopol". - A ja bym chciał konkurencję. Chciałbym móc płacić paliwo tańsze, bez narzutów Orlenu i chciałbym, by odzwierciedlało to cenę rynkową, a nie było manipulowane politycznie – komentuje prezes Instytutu Myśli Liberalnej.

Ryszard Petru ocenia, że Daniel Obajtek "oszukuje Polaków, bo potem je [ceny – red.] podwyższy". - Inaczej działa na szkodę spółki, za co może mieć potem postawione zarzuty. Nie może działać na rzecz strat spółki, więc straty będzie musiał odbić tuż po 15. października – alarmuje Gość Radia ZET.