Rząd płaci rekompensaty za przedpłaty Fiata 126p i FSO 1500. Można dostać ponad 26 tys. zł

W latach 80. XX wieku rząd Wojciecha Jaruzelskiego wprowadził system przedpłat na nowe samochody. W myśl zamierzeń władz PRL by zostać właścicielem nowego Fiata 126p, Fiata 125p czy też Poloneza należało wpłacić część jego ceny i… odczekać kilka lat… co i tak nie gwarantowało odbioru auta. Ale po kolei…

Pieniądze na Fiata 126p i FSO 1500 przyjmował Narodowy Bank Polski za pośrednictwem PKO. Po podpisaniu umowy na książeczkę oszczędnościową "F" (jak Fiat 126p) należało wpłacić min. 5 tys. zł i zadeklarować rok odbioru auta. Od tego zależały wysokość rat i cena końcowa samochodu, wkład był bowiem oprocentowany.

Książeczka oszczędnościowa na Fiata 126p lub FSO 1500 dziś na wagę złota

Przedpłata nie dawała gwarancji odebrania upragnionego auta. Trzeba było jeszcze mieć szczęście w… losowaniu. Ten do kogo fortuna się nie uśmiechnęła, zostawał z dowodem wpłaty i bez auta.

U progu lat 90. zapadła decyzja o wypłacaniu przez Skarb Państwa odszkodowania osobom, które mimo wniesienia przedpłaty nie otrzymały wymarzonego malucha czy dużego fiata. Były też przedpłaty na inne auta, ale tamte zrealizowano.

Rekompensaty za przedpłaty Fiata 126p i FSO 1500 - co mówią przepisy?

– Zasady realizacji rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 reguluje ustawa z 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na zakup samochodów osobowych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z tą ustawą, osoby które w 1981 r. wniosły przedpłaty na Fiata 126p lub FSO 1500, mają prawo do zwrotu wkładów wraz z oprocentowaniem oraz otrzymania rekompensaty w wysokości określanej przed rozpoczęciem każdego kwartału przez resort finansów.

Wyższe rekompensaty za malucha i dużego fiata w 2023 roku. Oto kwoty

Z najnowszego komunikatu ministerstwa wynika, że kwoty rekompensat są znaczne. Resort informuje, że "zadośćuczynienie" w czwartym kwartale 2023 roku w przypadku fiata 126p wynosi 18 617 zł. Odszkodowanie za FSO 1500 to aż 26 382 zł. Po takie pieniądze można zgłaszać się do końca 2023 roku. Kwoty są wyższe niż trzecim kwartale - rekompensaty od lipca do końca września to odpowiednio 18 270 zł i 25 890 zł.

– Realizacja przedpłat na samochody osobowe (…) została zakończona w roku 1999. W roku tym, wszystkie osoby otrzymały zaproszenie po odbiór rekompensat, a następnie w 2000 i 2001 r. zaproszenia te były kilkukrotnie ponawiane. Obecnie rekompensaty wypłacane są tylko tym osobom, które z różnych przyczyn nie odebrały samochodu oraz nie zgłosiły się po odbiór rekompensaty w omawianym okresie i nie zlikwidowały rachunku przedpłat – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Masz taką książeczkę samochodową z czasów PRL? Dobrze poszukaj

– Kwoty rekompensat wypłacane są przez bank prowadzący rachunek przedpłaty i stanowią dotację przedmiotową rozliczaną z budżetem państwa przez PKO BP – uściśla resort.

O rekompensatę mogą się ubiegać tylko osoby, które mają otwarty rachunek przedpłat. Czyli warto poszukać w szufladach – może gdzieś zawieruszyła się drogocenna książeczka z czasów PRL i marzeń o małym lub dużym fiacie.