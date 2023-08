Niezależnie od tego, czym zajmuje się nasza firma to w zdecydowanej większości przypadków potrzebujemy samochodu w codziennej działalności. Auto firmowe otwiera również nowe możliwości i rozszerza zasięg działania. Planując zakup auta firmowego warto dokładnie zastanowić się do czego będzie on tak naprawdę potrzebny. Czy jako architekt chcemy dojechać na spotkanie z Klientem lub prowadząc firmę cateringową musimy dostarczyć nasze produkty w odległe miejsce, czy też będziemy dojeżdżać do gabinetu lekarskiego, w którym przyjmujemy pacjentów. Dopasowanie samochodu do codziennych zadań, pozwoli dopasować wydatki do dostępnego budżetu i uniknąć zbędnych kosztów przy jego użytkowaniu.

Kolejny krok to wybór odpowiedniego sposobu finansowania. Wygoda, dostępność oraz korzyści podatkowe sprawiają, że leasing jest bardzo popularny i stanowi atrakcyjną alternatywę dla kredytu samochodowego.

Skorzystanie z usług firmy leasingowej wiąże się z dużo prostszymi wymogami niż uzyskanie kredytu. Uproszczone procedury nie wymagają od klienta gromadzenia licznych dokumentów, wykazania zdolności kredytowej i przedstawiania zabezpieczeń. Nabywca często zwolniony jest także z formalności związanych z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu, ponieważ samochód pozostaje własnością leasingodawcy. Dzięki temu, klient może zaoszczędzić sporo czasu, który musiałby spędzić w urzędach i na wypełnianiu dokumentów.

Wzięcie samochodu w leasing pozwala także uniknąć jednorazowego dużego wydatku w gotówce, który mógłby doprowadzić do zamrożenia środków finansowych firmy. Płynność finansowa jest szczególnie ważna w czasie ciągle rosnących kosztów utrzymania i inflacji. Płatność w leasingu rozłożona jest na wiele mniejszych rat, na wysokość których wpływa dobór parametrów takich jak wysokość udziału własnego, okres umowy oraz wysokość wartości końcowej. Raty można uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności, a po zakończeniu okresu umowy użytkownik ma możliwość wykupienia pojazdu na własność.

Przy wyborze firmy leasingowej warto kierować się szeroką dostępnością i elastycznością oferty, a także prostymi procedurami. W naszej ofercie posiadamy np. Program ING Auto, w którym formalności ograniczyliśmy do minimum. Wniosek, jak i cały proces w tym podpisanie umowy, przedsiębiorca może przeprowadzić online. Nie wymagamy dokumentów finansowych. Z programu może skorzystać każdy klient, już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, ma okazję skorzystać z sezonowych promocji i ofert specjalnych, jak na przykład z trwającej właśnie promocji „Rejestracja za 0 zł 2023”, w ramach której pokrywamy koszt rejestracji nowego lub używanego samochodu osobowego czy też dostawczego.– podkreśla Michał Męclewski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów i Sprzedaży Zdalnej w ING Lease.

Troska o środowisko i zrównoważony rozwój odgrywają coraz większą rolę w życiu firm. Dlatego warto dodać, że, klienci ING Lease mają możliwość skorzystania z dofinansowania do leasingu pojazdów elektrycznych, w ramach rządowego programu „Mój elektryk”. Nawet do 27 tys. w przypadku samochodów osobowych i do 70 tys. w przypadku samochodów dostawczych do 3,5 t. W tym wypadku również obowiązuje oferta z darmową rejestracją.

O szczegółach oferty specjalnej „Rejestracja za 0 zł 2023” można przeczytać na stronie:

https://www.inglease.pl/kampania/leasing-pojazdow