Toyota, Skoda i Kia to obecnie pierwsza trójka najpopularniejszych marek w Polsce po czterech miesiącach 2023 roku. Lexus notuje największy wzrost liczby rejestracji samochodów. Najpoważniejszy spadek zalicza Ford. Jakie modele aut Polacy wybierają najczęściej? Liczby najlepiej oddają sytuację…

Łącznie w kwietniu 2023 roku zarejestrowano w Polsce 39,6 tys. samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t – wynika z raportu instytutu Samar. To ponad 15,7 tys. (-28 proc.) gorzej niż miesiąc wcześniej. W ciągu czterech miesięcy wydziały komunikacji wydały już tablice rejestracyjne do niemal 178,5 tys. nowych aut (wzrost o niemal 21 tys. szt. r/r). Skąd taki zwrot akcji?

Toyota liderem, zwrot akcji na polskim rynku i ceny aut w górę

– Pogorszenie wyników w porównaniu do marca to z jednej strony efekt krótszego "świątecznego" miesiąca, z drugiej zaś rosnących cen, nie tylko samochodów – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu Samar. – Podwyżki cen samochodów - od kilku do niemal 10 proc. - można zaobserwować zarówno w przypadku marek popularnych, jak i premium. W sumie ceny na rynku wzrosły średnio o około 8 proc. Średnia cena sprzedaży na koniec marca wyniosła niemal 167 tys. zł i była o 7,6 proc. wyższa niż rok wcześniej – wyliczył ekspert.

Toyota Corolla nową królową w Polsce, Yaris stracił koronę

Toyota zakończyła kwiecień i pierwsze cztery miesiące 2023 roku jako lider polskiego rynku. Japońska marka z rekordowym wynikiem ponad 32 tys. rejestracji aut osobowych notuje niemal 30-proc. wzrost r/r i trzyma w garści już ponad 20 proc. rynku. W Top 10 najpopularniejszych aut jest aż pięć modeli Toyoty, a całe podium należy do tej firmy.

Corolla z wynikiem 6855 rejestracji odzyskała prowadzenie i została nową królową rynku. Na drugim miejscu stanął Yaris Cross (6304 egz.). Podium zamyka Toyota Yaris (5950 egz.), który po pierwszym kwartale cieszył się pozycją lidera, dziś musi ustąpić z tronu.

Skoda z wynikiem niemal 17 tys. rejestracji zajmuje 2. lokatę. Czeska marka przez cztery miesiące 2023 roku wydała o 48 proc. więcej aut niż w 2022 roku. Udział w rynku sięga niemal 11 proc. Najpopularniejszy model to Octavia (4484 szt.), do top 10 załapała się także Fabia (2594 egz.).

Kia po czterech miesiącach 2023 roku wydała kierowcom 11,8 tys. samochodów (o 7,5 proc. mniej niż przed rokiem). Udział koreańskiej marki w polskim rynku wynosi ponad 7,4 proc. Hitem jest Kia Sportage.

Top10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce

Japoński nokaut w Polsce. Toyota wypracowała po czterech miesiącach 2023 roku niemal dwukrotnie lepszy wynik niż Skoda, która zajęła drugie miejsce.

Top 10 Marka Liczba rejestracji w kwietniu 2023 Marka Liczba rejestracji po 4 miesiącach 2023 1 Toyota 5875 szt. Toyota 32 014 szt. 2 Skoda 4292 Skoda 16 974 3 Volkswagen 3025 Kia 11 803 4 Kia 2725 Volkswagen 10 895 5 Audi 2073 Audi 8119 6 Hyundai 1900 Hyundai 7949 7 BMW 1769 BMW 7321 8 Mercedes 1610 Dacia 6857 9 Dacia 1488 Mercedes 5901 10 Renault 1246 Renault 5258

Toyota, Skoda, Kia, takie samochody Polacy kupują najczęściej

Volkswagen wypracował 4. pozycję. Od początku roku Polacy zarejestrowali niemal 10,9 tys. aut niemieckiej marki, to ponad 25 proc. więcej niż w 2022 roku. Do Top10 po czterech miesiącach nie załapał się jednak żaden model producenta z Wolfsburga.

Audi po czterech miesiącach wyprzedziło Hyundaia i jest na 5. pozycji. Od początku 2023 r. zarejestrowano ponad 8,1 tys. aut niemieckiej marki. Audi jest też najpopularniejszą marką premium w Polsce, od czterech miesięcy najlepiej sprzedaje się Q5 oraz Q3.

Lexus z rekordowym wzrostem w Polsce, NX schodzi na pniu

Dziesięć z pierwszych 15 marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Gwiazdą jest Lexus, który poszybował o niemal 161 proc. Japoński producent stawia na nową gamę hybrydowych modeli SUV (NX i RX) ze sportowym zacięciem i zaczyna brylować w statystykach. Po czterech miesiącach ma na koncie 3533 rejestracje, co daje mu pond 10-proc. udział w rynku premium i 5. lokatę wśród marek z wyższej półki. Najpopularniejszym modelem jest NX - zajmuje drugą lokatę po Volvo XC60. Japoński SUV występuje jako klasyczna hybryda 350h oraz hybryda plug-in NX 450h+. Największy spadek zanotował Ford - o 30 proc.

Toyota Corolla najpopularniejszym autem w Polsce

Toyota Corolla to najczęściej kupowany w Polsce samochód osobowy – od początku roku do końca kwietnia zarejestrowano 6855 szt. Yaris Cross z wynikiem 6304 rejestracji wjechał na drugą lokatę (+164 proc. r/r). Podium zamyka Yaris (5950 egz.). Czwarte i piąte miejsce to odpowiednio: Skoda Octavia (4484 szt., +79 proc.) i Toyota C-HR (4152 szt.; +58 proc.).

Top10 najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce w 2023 roku

Oto TOP 10 klasyfikacji generalnej. Tabela obejmuje sprzedaż do firm i osób prywatnych.

Top 10 Marka i model Liczba rejestracji w kwietniu 2023 Marka i model Liczba rejestracji po 4 miesiącach 2023 1 Toyota Corolla 1865 szt. Toyota Corolla 6855 szt. 2 Skoda Octavia 1258 Toyota Yaris Cross 6304 3 Toyota Yaris Cross 1092 Toyota Yaris 5950 4 Dacia Duster 1011 Skoda Octavia 4484 5 Kia Sportage 971 Toyota C-HR 4152 6 Toyota C-HR 936 Dacia Duster 3679 7 Hyundai Tucson 717 Kia Sportage 3588 8 Skoda Fabia 691 Hyundai Tucson 2833 9 Volkswagen T-Roc 659 Toyota RAV4 2615 10 Skoda Superb 607 Skoda Fabia 2594

Po czterech miesiącach 2023 roku pierwsze miejsca w segmentach zajmują cztery osobowe modele Toyoty. Yaris jest najpopularniejszym autem miejskim, Yaris Cross najchętniej wybieranym SUV-em segmentu B, zaś Corolla liderem kompaktów. W segmencie C-SUV Toyota C-HR jest na pierwszym miejscu, a na drugiej pozycji towarzyszy jej Corolla Cross z wynikiem 2569 aut. Łącznie oba modele odpowiadają ponad 25 proc. rejestracji kompaktowych SUV-ów.

Toyota Yaris Cross hitem, Dacia Duster na podium, takie auta Polacy kupują prywatnie

Toyota Yaris Cross (3012 szt.; +84 proc.) to najpopularniejszy samochód wśród kupujących auto na prywatne potrzeby. Na drugim miejscu Kowalski stawiał na Toyotę Yaris (1936 szt.). Dacia Duster (1792 szt.) była trzecim wyborem, następnie Kia Sportage (1600 szt.), a za nią Toyota C-HR (1581 szt.).

Toyota Corolla ulubionym samochodem firmowym, najwięcej hybryd

Toyota Corolla (6128 szt.;) to najczęściej rejestrowany samochód firmowy - większość to hybrydy. Na drugim miejscu jest Toyota Yaris (4014 szt.; +61 proc.), na trzecim Skoda Octavia (3908 szt.). Toyota Yaris Cross (3292 szt.; +335 proc.) to czwarta lokata. Za nią uplasowała się Toyota C-HR (2571 szt.; +66 proc.).