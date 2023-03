Reklama

Jak co roku, w okresie świątecznym, miasto wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej dostosowując ją do świątecznego rytmu i mniejszej liczby pasażerów.

Rozkład jazdy 1-2 kwietnia

W weekend poprzedzający Wielkanoc, 1-2 kwietnia (sobota i niedziela) autobusy (poza liniami lokalnymi – "L") i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Autobusy linii 190, 509 i 517 przyjadą na przystanki częściej, a linie tramwajowe 27 i 28 obsłużą dłuższe składy. Ponadto w niedzielę pociągi na obydwu liniach metra będą kursować częściej.

W sobotę i niedzielę zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa C40, łącząca pętlę Metro Młociny ze wszystkimi bramami cmentarza Północnego.

Rozkład jazdy 3-5 kwietnia

W dniach 3-5 kwietnia (poniedziałek-środa) komunikacja miejska będzie kursowała bez zmian, tj. według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Jedynie w środę zostaną zawieszone dodatkowe kursy linii 114 (wykonywane tylko w dni nauki akademickiej).

Rozkład jazdy 6-7 kwietnia

6-7 kwietnia (czwartek i piątek) autobusy oraz pociągi SKM będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Zmienią się natomiast częstotliwości kursowania tramwajów – w godzinach szczytu z czterech minut do pięciu i z ośmiu minut do 10, a poza szczytem z sześciu minut do 7,5 i z 12 do 15. Pociągi metra w godzinach szczytu podjadą na stacje co 2 minuty 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na M2.

Zawieszone linie

Zawieszone zostaną linie: 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379, E-2, kursy szkolne autobusów linii: 114, 121, 142, 150, 152, 163, 164, 201, 211, 226, 401, 502, 522 oraz kursy skrócone linii 518 do pętli Metro Marymont.

Zmiany rozkładu jazdy autobusów

Autobusy linii: 105, 106, 125, 131, 135, 194, 226, 500, 509, 523 będą kursowały ze zmienioną częstotliwością a autobusy linii L24 pojadą trasą skróconą (Zgoda – Kazimierzowska).

Rozkład jazdy w Wielką Sobotę

W Wielką Sobotę, 8 kwietnia autobusy, tramwaje, metro i SKM będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy. Zawieszone zostaną linie 196, 200, a dla linii 193 będzie obowiązywał rozkład specjalny.

Ponadto zostanie uruchomiona specjalna linia C40, łącząca pętlę Metro Młociny ze wszystkimi bramami cmentarza Północnego. Linie tramwajowe 27 i 28 obsłużą dłuższe składy.

Rozkład jazdy w Wielkanoc 9-10 kwietnia

W Wielkanoc, 9-10 kwietnia, autobusy, tramwaje, metro i SKM będą kursować według świątecznego rozkładu jazdy. Zawieszone zostaną linie: 13, 28, 31, 102, 107, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 139, 156, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 200, 201, 219, 221, 222, 226, 228, 233, 234, 249, 256, 512, 514, 516, Z76.

Tramwaje i autobusy linii: 1, 2, 9, 17, 22, 33, 106, 109, 112, 122, 133, 136, 141, 152, 153, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 207, 212, 218, 255, 263, 523, 527 będą kursowały ze zmienioną częstotliwością.

Tramwaje linii 78 będą kursować na trasie Os. Górczewska – Pl. Narutowicza. Autobusy linii 131 będą jeździły do pętli Sadyba, a 521 na trasie Falenica-Wiatraczna. Z kolei autobusy linii 134 w wybranych kursach dojadą do przystanku Augustów, a 154 do przystanku Instalatorów (w kierunku P+R Al. Krakowska).

Linia 164 zostanie wycofana z odcinka EC Siekierki – Wilanów a autobusy linii 218 dojadą do przystanku Spartańska. Z kolei autobusy linii 251 w wybranych kursach dojadą do przystanku Ogród Botaniczny.

Zawieszone zostaną podjazdy autobusów linii 735 do przystanku Kupiecka.

Rozkłady jazdy na 11 kwietnia

We wtorek, 11 kwietnia autobusy oraz pociągi SKM będą kursować według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Tramwaje i metro będą kursowały według zmienionych rozkładów jazdy – takich jak 6 i 7 kwietnia.

Zawieszone zostaną linie: 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379, E-2, kursy szkolne linii: 114, 121, 142, 150, 152, 163, 164, 201, 211, 226, 401, 502, 522 a także kursy skrócone linii 518 do pętli Metro Marymont.

Autobusy linii: 105, 106, 125, 131, 135, 194, 226, 500, 509, 523 będą kursowały ze zmienioną częstotliwością a linia L24 będzie kursowała na trasie skróconej (Zgoda – Kazimierzowska).

autorka: Marta Stańczyk