Do zdarzenia doszło w miejscowości Okalina-Kolonie. - Podczas wykonywania prac ziemnych doszło do eksplozji prawdopodobnie niewybuchu z czasów drugiej wojny światowej. W wyniku zdarzenia poszkodowany został operator sprzętu budowlanego. Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała mł. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa opatowskiej policji.

Do wybuchu doszło około stu metrów od stacji paliw. - Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, dostęp do niego oraz do stacji paliw jest zabroniony. Oczekujemy na patrol saperski - dodała funkcjonariuszka.

Zaznaczyła, że grupa dochodzeniowo-śledcza będzie kontynuować oględziny miejsca zdarzenia po sprawdzeniu miejsca przez saperów.

Wiktor Dziarmaga