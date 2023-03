Reklama

Citroen i awangarda stylistyczna – ile razy już to słyszeliśmy? Właśnie. No ale jak nazwać auto, które ma w zamyśle twórców łączyć cechy fastbacka i SUV-a? Sprawdzamy, co poza nietypowym wyglądem oferuje francuski kompakt, ile kosztuje, no i na jakie wersje silnikowe możemy liczyć…

Kiedyś wszystko było prostsze. W segmencie C królowały nadwozia typu hatchback i kombi, swoich fanów miały też sedany. Ale potem okazało się, że nikt już tego nie chce. I tak, np. Citroen, po uśmierceniu w 2018 r. klasycznej "C4-ki", pokazał w 2020 r. nowe C4, które z poprzednikiem ma wspólnego w zasadzie tyle, że należy do tego samego segmentu. Oto bowiem ujrzeliśmy coś w rodzaju liftbacka ze zwiększonym prześwitem. Natomiast dziś do salonów wjeżdża nowa odsłona modelu, czyli nieco wydłużone C4 X.

Citroen C4 X już dostępny w Polsce, co to za samochód?

Stylistyka Citroenów e-C4 X (wersja w pełni elektryczna; 136 KM) i C4 X nawiązuje do większego modelu – Citroena C5 X. Design wyłamuje się z tradycyjnych definicji i proponuje klientom innowacyjną alternatywę: mamy tu więc sylwetkę fastbacka, kilka cech SUV-a (na przykład prześwit) i przestronne wnętrze rodem z sedana. Nowe modele ze swoją długością nadwozia 4,6 m wpisują się w gamę marki pomiędzy C4 o długości 4,36 m i Citroena C5 X, który ma długość 4,8 m. Rozstaw osi 2,67 m jest taki sam jak w zwykłym C4. Obie wersje korzystają z platformy CMP.

Citroen C4 X w wyposażeniu nowe multimedia

Citroeny e-C4 X i C4 X są wyposażone w system informacyjno-rozrywkowy nowej generacji, który po raz pierwszy pojawił się w Citroenie C5 X. Składa się na niego m.in. ekran HD (10 cali), który można w pełni spersonalizować. Dostępny jest też pakiet Citroen Connect, który uzupełnia funkcjonalności systemu My Citroën Drive Plus.

W e-C4 X i C4 X Francuzi proponują też program Citroen Advanced Comfort, obejmujący wszystkie aspekty podróżowania samochodem: od komfortu prowadzenia, który ma ułatwiać życie kierowcy, poprzez komfort podróżowania polegający na ułatwieniu dostępu do wnętrza i schowków, aż po komfort użytkowania dzięki prostemu i intuicyjnemu korzystaniu z zaawansowanych technologii i funkcji samochodu.

Citroen C4 X, czyli jakie silniki? Jaki zasięg elektryka?

Citroen C4 X jest dostępny z następującymi silnikami spalinowymi:

PureTech 100 Stop&Start Euro 6.4 z mechaniczną, 6-stopniową skrzynią biegów,

PureTech 130 Stop&Start Euro 6.4 z automatyczną skrzynią biegów EAT8,

BlueHDi 130 Stop&Start Euro 6.4 z automatyczną skrzynią biegów EAT8.

Citroen e-C4 X został wyposażony w silnik elektryczny o mocy 100 kW (136 KM). Zasięg elektrycznego e-C4 X wynosi do 360 km w cyklu WLTP. Oferuje on również możliwość szybkiego doładowania akumulatora i zwiększenia zasięgu o 100 km w ciągu zaledwie 10 minut za pomocą ładowarki 100 kW DC.

Citroen C4 X: jakie ceny w Polsce, ile kosztuje

Citroen e-C4 X i C4 X –francuski duet właśnie wjeżdża do polskich salonów. Ceny wersji 1.2 PureTech ruszają od 110 100 zł, zaś odmiany elektrycznej – od 184 700 zł.