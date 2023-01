Reklama

Wyjazd samochodem na narty zwykle łączy się z feriami zimowymi. Właśnie ruszyły pierwsze terminy w wybranych województwach. W tym roku ferie zimowe potrwają do 26 lutego. Przez następne tygodnie kierowcy z różnych części kraju będą się wybierać w długą podróż. Wielu Polaków zdecyduje się na zimowy wypoczynek za granicą. Dlatego warto zapoznać się z podstawowymi przepisami, które obowiązują w najpopularniejszych krajach.

Wyjazd samochodem na narty. Terminy ferii zimowych w 2023 r.

Ferie zimowe w 2023 roku odbędą się w czterech terminach. Najwcześniej rozpoczną je uczniowie z pięciu województw:

16 stycznia - 29 stycznia 2023 r. - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,

23 stycznia - 5 lutego 2023 r. - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie,

30 stycznia - 12 lutego 2023 r. - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,

13 - 26 lutego 2023 r. - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Wyjazd samochodem na narty, jakie dokumenty zabrać?

Wybierając się na zimowy wypoczynek za granicę należy pamiętać o zabraniu najważniejszych dokumentów. Oprócz dowodu osobistego lub paszportu, wymagane będą również: dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie zawarcia polisy OC. Jeśli w dowodzie skończyło się miejsce na pieczątki, warto zabrać ze sobą zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeglądu wydawane na stacji diagnostycznej.

Wyjazd samochodem na narty, a obowiązkowe wyposażenie

Obowiązkowe wyposażenie samochodu obowiązujące w Polsce to gaśnica i homologowany trójkąt ostrzegawczy. W pozostałych państwach Europy mogą obowiązywać inne wymagania, ale kierowcy z Polski nie musza się do nich dostosowywać. Tę kwestię reguluje Konwencja wiedeńska podpisana przez wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. Policja za granicą może wymagać tylko wyposażenia obowiązującego w kraju zarejestrowania samochodu.

Wyjazd samochodem na narty, co warto zabrać?

Wybierając się w długą podróż można na wszelki wypadek zabrać ze sobą dodatkowe wyposażenie. Pierwszą pozycją na liście powinna być kamizelka odblaskowa, która zapewni dodatkowe bezpieczeństwo, gdyby doszło do awarii samochodu na drodze szybkiego ruchu.

Warto rozważyć również zakup apteczki samochodowej. W Polsce nie ma przepisów regulujących wyposażenie apteczki, ale można wybrać taki zestaw, który spełnia europejską normę DIN 13164. Zgodnie z nią w apteczce powinny się znaleźć następujące przedmioty:

opatrunek indywidualny G – 1 sztuka,

opatrunek indywidualny M – 2 sztuki,

opatrunek indywidualny K – 1 sztuka,

zestaw plastrów (14 sztuk) – 1 komplet,

przylepiec 5 m × 2,5 cm – 1 sztuka,

opaska elastyczna 4 m × 6 cm – 2 sztuki,

opaska elastyczna 4 m × 8 cm – 3 sztuki,

chusta opatrunkowa 40 cm × 60 cm – 1 sztuka,

chusta opatrunkowa 60 cm × 80 cm – 1 sztuka,

kompres 10 cm × 10 cm (pakowane po 2 sztuki) – 3 sztuki

chusta trójkątna – 2 sztuki,

nożyczki 14,5 cm – 1 sztuka

rękawice winylowe – 4 sztuki,

koc ratunkowy 160 × 210 cm – 1 sztuka,

chusteczka nasączona – 2 sztuki,

ustnik do sztucznego oddychania – 1 sztuka,

instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych.

W apteczce nie można przechowywać środków do dezynfekcji oraz leków. Takie środki muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Apteczka znajdująca się w samochodzie jest narażona na zmiany temperatury i wilgoć. To samo dotyczy ligniny i waty. Nie są to profesjonalne opatrunki, a ich użycie może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Przed wyjazdem warto zapoznać się z przepisami i karami obowiązującymi w najpopularniejszych krajach, które są celem polskich turystów.

Wyjazd samochodem na narty do Austrii, opony zimowe, przepisy, winiety

W Austrii kierowcy muszą stosować opony zimowe (M+S) pomiędzy 1 listopada a 15 kwietnia, w razie występowania warunków zimowych. Minimalna głębokość bieżnika to 5 mm. Warto sprawdzić stan ogumienia przed wyjazdem, ponieważ opony, które w Polsce jeszcze przejeździłyby całą zimę, w Austrii nie zostałyby dopuszczone do ruchu.

Do bagażnika warto wrzucić łańcuchy śnieżne, które będą potrzebne na specjalnie oznakowanych drogach. Za ich brak można dostać 35 euro, ale w sytuacji sprowadzenia zagrożenia w ruchu drogowym, policja może ukarać mandatem do 5 tys. euro (ok. 23 tys. zł).

Przed wjazdem na teren Austrii warto wykupić winietę i nakleić ją szybę. Można zrobić to przez internet, wtedy naklejanie nie będzie konieczne. Koszt 10-dniowej winiety w 2023 r. wynosi 9,9 euro dla samochodu osobowego. Wersja dwumiesięczna będzie kosztować 29 euro. Niektóre tunele i przełęcze mogą być dodatkowo płatne.

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Jednak w przypadku osób posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata i kierowców zawodowych obowiązuje limit 0,1 promila.

Wyjazd samochodem na narty do Czech, opony zimowe, przepisy, winiety

W Czechach obowiązują opony zimowe (M+S) w terminie od 1 listopada do 31 marca. Pod warunkiem że na drogach występują trudne warunki (śnieg, lód, błoto pośniegowe oraz temperatura poniżej 4 st. C.) lub w miejscach oznaczonych znakiem nakazującym posiadanie opon zimowych. Minimalna głębokość bieżnika w takich oponach wynosi 4 mm.

W przypadku braku zimowego ogumienia można zostać ukaranym mandatem w wysokości do 2 tys. koron czeskich (ok. 390 zł). W przypadku postępowania administracyjnego kara może wynieść do 2,5 tys. koron czeskich (ok. 490 zł). Wyższe kary przewidziano, gdy samochód odziany w letnie opony doprowadzi do wypadku.

Autostrady i drogi ekspresowe w Czechach są płatne. Winietę można kupić w internecie jeszcze przed wyjazdem. Wersja 10-dniowa kosztuje 300 koron czeskich (ok. 60 zł), a wariant miesięczny 440 koron (ok. 86 zł).

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,0 promila.

Wyjazd samochodem na narty do Francji, opony zimowe, przepisy, winiety

Opony zimowe nie są obowiązkowe we Francji. Wyjątkiem są drogi z oznakowaniem nakazującym używanie takich opon. Zwłaszcza w rejonie Alp, gdzie kierowcy powinni zabierać ze sobą również łańcuchy przeciwpoślizgowe. Stosowanie takiego wyposażenia jest dozwolone w miejscach, które wyznaczają znaki drogowe. Nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandatem. Auta wyposażone w łańcuchy mogą się poruszać z prędkością do 50 km/h.

Przejazd autostradami we Francji w większości przypadków jest płatny, a opłaty są pobierane na bramkach. Wyjątkiem jest prawie 3000 km bezpłatnych autostrad zarządzanych przez państwo.

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila, a dla kierowców ze stażem niższym niż 2 lata – 0,2 promila.

Wyjazd samochodem na narty do Niemiec, opony zimowe, przepisy, winiety

Wybierając się na ferie zimowe do Niemiec trzeba rozważyć opony zimowe wyłącznie w miejscach, gdzie panują trudne warunki. Jednak najbezpieczniej stosować zasadę od października do Wielkanocy. Opony zimowe używane w Niemczech muszą być oznaczone symbolem M+S, a minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 1,6 mm, choć eksperci z ADAC zalecają co najmniej 4 mm. Brak odpowiedniego ogumienia będzie karane mandatem w wysokości 60 euro. Jeśli samochód spowoduje utrudnienia w ruchu, wysokość mandatu wzrośnie do 80 euro. Za spowodowanie wypadku grozi mandat w wysokości 120 euro.

Autostrady i drogi ekspresowe w Niemczech są bezpłatne.

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila, ale dla osób, które nie ukończyły 21. roku życia i posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata wynosi 0,0 promila.

Wyjazd samochodem na narty na Słowację, opony zimowe, przepisy, winiety

Wymóg stosowania zimowego ogumienia na Słowacji obowiązuje tylko wtedy, gdy panują zimowe warunki – od 15 listopada do 15 marca. Brak odpowiednich opon poskutkuje mandatem w wysokości przynajmniej 60 euro. Używanie łańcuchów antypoślizgowych jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku dużego ośnieżenia i oblodzenia dróg.

Autostrady i drogi ekspresowe są płatne. Winieta dla samochodu osobowego, ważna przez 10 dni kosztuje 12 euro, za wersję 30-dniową trzeba zapłacić 17 euro.

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy to 0,0 promila.

Wyjazd samochodem na narty do Szwajcarii, opony zimowe, przepisy, winiety

Na terenie Szwajcarii opony zimowe nie są obowiązkowe, ale zaleca się stosowanie takiego ogumienia w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia. Kierowcy, którzy spowodują utrudnienia w ruchu ze względu na brak przystosowania samochodu do warunków atmosferycznych, muszą się liczyć z mandatem. Minimalna głębokość bieżnika w oponach wynosi minimum 1,6 mm. Łańcuchy śniegowe są wymagane wyłącznie na oznakowanych drogach. Mandat za brak obowiązkowego ekwipunku wynosi ok. 90 euro.

Autostrady i drogi ekspresowe są płatne. Trzeba wykupić winietę i nakleić ją na szybę. Dostępna jest tylko roczna wersja, kosztująca 40 franków szwajcarskich (ok. 190 zł).

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Natomiast osoby posiadające prawo jazdy krócej niż 3 lata i zawodowi kierowcy są objęci limitem w wysokości 0,1 promila.

Wyjazd samochodem na narty do Włoch, opony zimowe, przepisy, winiety

Opony zimowe we Włoszech są wymagane w Południowym Tyrolu od 15 listopada do 15 kwietnia. W pozostałych częściach tego kraju, sprawę regulują lokalne przepisy, które mogą nakładać obowiązek stosowania specjalnego ogumienia wraz z łańcuchami. Mandat przewidziany w taryfikatorze może wynieść od 87 do 345 euro.

Autostrady we Włoszech są płatne. Opłatę za przejazd uiszcza się na bramkach, kiedy korzystamy z takiej drogi. Wysokość opłaty zależy od liczby przejechanych kilometrów. Średnia wysokość opłat wynosi ok. 7,5 euro za każde 100 km przejechane samochodem osobowym.

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Młodzi i niedoświadczeni kierowcy oraz kierowcy zawodowi muszą przestrzegać limitu 0,0 promila.