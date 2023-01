Reklama

Rondo Piłsudskiego w Sulechowie (woj. lubuskie) pokonało pewnego kierowcę Audi. Szofer nie zdołał skręcić i przeleciał przez środek skrzyżowania. Po drodze zniszczył świąteczne dekoracje. Dwa bałwanki, gwiazdka i renifer nie wytrzymały starcia z samochodem.

Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Sprawą zajęła się policja po zgłoszeniu, które wpłynęło od straży miejskiej.

Kierowca Audi przeleciał przez rondo (wideo)

Mundurowi po analizie nagrań ustalili numer rejestracyjny auta i dotarli do kierującego, którym okazał się 18-letni mieszkaniec Sulechowa.

Rondo pokonało kierowcę, dostał mandat 1200 zł i 10 punktów karnych

– W związku niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu oraz spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjant prowadzący postępowanie ukarał kierującego mandatem w wysokości 1200 złotych, a ponadto na jego konto trafiło dodatkowo 10 punktów karnych. Na nagraniu widać w oddali pieszego, który widząc co dzieje się na drodze zaczyna uciekać. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych – podała lubuska policja.