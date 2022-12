Reklama

Policja od dawna ostrzega przed najróżniejszymi metodami stosowanymi przez przestępców do okradania ludzi. Oszuści pod pretekstem dopłaty do przesyłki, bo okazała się za ciężka, za duża lub potrzebna była jej dezynfekcja, wyłudzali przez SMS lub e-mail dane do logowania w bankowości internetowej.

Szczególnie ci, którzy oczekiwali na przesyłkę, nie podejrzewali, że padają właśnie ofiarami złodziei. Kwota, jaką trzeba było uregulować, była niska, dlatego wielu chciało ją zapłacić. Dopiero zerowy stan kont uświadamiał im, że otrzymana wiadomość pochodziła od przestępców.

Metoda na e-TOLL, czyli fałszywa strona systemu poboru opłat za drogi

Teraz Komisja Nadzoru Finansowego alarmuje o nowym scenariuszu cyberataku. Oszuści dla uwiarygodnienia swojego procederu wykorzystują wizerunek Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Przestępcy za pośrednictwem fałszywej strony, której adres jest podobny do adresu rządowej strony, nakłaniają użytkowników do dokonania płatności za przejazd w e-TOLL i w ten sposób wyłudzają dane z kart płatniczych. Finalnie pieniądze znikają z konta zaatakowanego przez cyberprzestępców.

Tak wygląda fałszywa strona systemu e-TOLL

– Adres strony systemu e-TOLL prowadzonej przez Ministerstwo Finansów to etoll.gov.pl. Prosimy o zachowanie ostrożności i niekorzystanie ze strony, która ma podobny adres i wykorzystuje logotypy MF, KAS oraz e-TOLL. Podawanie danych karty płatniczej oszustom podszywającym się pod administratorów strony e-TOLL jest niebezpieczne i może skończyć się utratą środków finansowych – alarmuje resort.