Piątkowa śnieżyca sparaliżowała miasto. Drogowcy od rana walczą z opadami śniegu, jednak, przynajmniej na razie przegrywają tę bitwę. Na ulicach i wiaduktach leży śnieg.

O godzinie 4.45 do akcji wyjechały posypywarki i zabezpieczyły te najbardziej newralgiczne miejsca, na których najszybciej o śliskość, czyli mosty, wiadukty, ulice spadkowe. Potem objęły działaniami pozostałe ulice i jeżdżą do tej pory. To 1600 km dróg, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej - powiedziała PAP Iwona Fryczyńska z Zarządu Oczyszczania Miasta. Pomimo tego kierowcy utknęli w korkach.

Problemy kierowców

Kierowcy wolniej jadą m.in. Al. Jerozolimskimi, al. Solidarności, Wybrzeżem Szczecińskim czy Czerniakowską i Dolinką Służewiecką. Wolniejszego ruchu należy się również spodziewać na Południowej Obwodnicy Warszawy, Trasie Armii Krajowej oraz wjazdu do Warszawy m.in. z Łomianek czy ul. Puławską z Piaseczna. Trudno przejeżdża się też przez mosty, bardzo niebiezpiecznie i ślisko jest na wiaduktach.

Niełatwe życie mają też piesi, którzy zmagają się z zaśnieżonymi chodnikami i przystankami. Jeśli chodzi o 4,4 tys. przystanków, kładki, schody, dojścia do metra i przejścia dla pieszych, to tu ekipy muszą się pojawić w ciągu 6 godzin od wystąpienia opadów śniegu. To nie znaczy, że mają od razu osiągnąć efekt odśnieżonej i posypanej piaskiem nawierzchni. Jeżeli cały czas pada, to nie są po prostu w stanie. Musielibyśmy mieć na każdym przystanku ekipę, która by non stop odśnieżała - wyjaśniła Fryczyńska.

Zaznaczyła, że kontrolerzy są w terenie, sprawdzają stan ulic i terenów dla pieszych. Tak dzieje się podczas wszystkich działań, stąd też kary i zerwane kontrakty z firmami, które nie wywiązały się z zadania odśnieżania. Mamy to wszystko pod kontrolą i monitorujemy, jak sobie radzą wykonawcy, którzy mają z nami kontraktach na odśnieżanie - dodała.

Według informacji IMGW w piątek w Warszawie zachmurzenie duże i opady śniegu. Okresami opady mogą być o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie minus 3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni skręcający na północny.

Autorka: Marta Stańczyk