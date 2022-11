Reklama

Zamarznięta szyba od środka to poważny problem

Scenariusz jest prosty. Kierowca dociera do samochodu i wtedy odkrywa, że są w nim zamarznięte szyby. Tyle że szron pojawił się nie tylko na zewnątrz, ale i w środku. Problem jest poważny i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że skrobanie szyby przedniej od środka jest mocno utrudnione przez górną część konsoli i lusterko wsteczne. Po drugie dlatego, że problem powróci kolejnej nocy...

Czemu szyby zamarzają od środka?

Zamarznięta szyba od środka świadczy o jednej rzeczy. W kabinie pasażerskiej auta gromadzi się wilgoć. To może być efektem:

nanoszenia na wycieraczki wody czy śniegu .

. zatkanego układu wentylacyjnego. Wtedy wilgoć nie ma się jak wydostać z samochodu.

nieszczelności nadwozia. W takim przypadku poprzez dziury w podłodze lub innych elementach nadwozia woda napływa do kabiny.

zatkanego odpływu w podszybiu.

nieszczelności chłodniczki.

Ustalenie źródła problemu wymaga działania metodycznego i przyjęcia pewnej kolejności. Kierujący powinien na początek sprawdzić stan filtra przeciwpyłkowego. Zatkany nie będzie pozwalał na wentylowanie kabiny pasażerskiej. Jego wymiana to natomiast kwestia kilkunastu złotych. Poza tym może dokładnie obejrzeć np. podłogę pojazdu na kanale czy sprawdzić opływ wody w podszybiu.

Z zamarzaniem szyb od środka łatwo sobie poradzisz

Najczęściej za zamarzaniem szyby od środka zimą stoi połączenie dwóch elementów. Mowa o nanoszeniu wilgoci do pojazdu na butach i ubraniach oraz niezdrożnej wentylacji. W takim przypadku sama wymiana filtra przeciwpyłkowego nie usunie problemu. Kierujący powinien pomyśleć również o wymianie dywaników na gumowe czy wietrzeniu kabiny. Do wywietrzenia kabiny konieczny jest jednak ogrzewany garaż lub słoneczny i suchy dzień. Wystarczy wtedy otworzyć drzwi i okna w samochodzie i pozostawić go na kilka godzin.

Metodą przeciwdziałania zamarzaniu szyb od środka może być też pozostawienie w samochodzie pochłaniacza wilgoci. Te są dostępne w marketach w wersji przeznaczonej dla rynku motoryzacyjnego lub do lodówek. Pochłaniacz można jednak również wykonać własnoręcznie. Potrzebne są do tego specjalne woreczki pochłaniające wodę wrzucane chociażby do pudełek z butami.

Zamarznięta szyba od środka to czasami objaw poważnej usterki

Oczywiście może się okazać, że zamarznięta szyba od środka stanie się zwiastunem poważniejszego problemu. Będzie tak w trzech przypadkach.