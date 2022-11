Reklama

Konfiskata pojazdu została wprowadzona do lokalnych przepisów obowiązujących w miejscowości Santa Croce Camerina na Sycylii. Władze gminy poinformowały o tym wszystkich mieszkańców i turystów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Konfiskata pojazdu to ostateczność, ale władze uznały, że dotychczasowe kary finansowe nie były wystarczające, a do były trudności z egzekwowaniem należności.

Konfiskata pojazdu za wyrzucanie śmieci to nowy „straszak”

Władze gminy sycylijskiego miasteczka uznały, że nowe przepisy będą skutecznym "straszakiem" dla osób, które postanowią pozbywać się śmieci w nielegalny sposób.

To decyzja burmistrza włoskiej miejscowości, Peppe Dimartino. Jego decyzje związane z karaniem obywateli, którzy nie stosują się do obowiązujących zasad są postrzegane we Włoszech jako wzór do naśladowania. Włoskie media informują, że mieszkańcy sycylijskiego miasteczka od razu zaakceptowali ten pomysł. Co więcej, pojawiły się nawet dodatkowe sugestie.

Jeden z mieszkańców zaproponował, żeby oprócz grzywny i konfiskaty dorzucić jeszcze prace społeczne – przekazać w ręce sprawcy miotłę i łopatę, a następnie kazać wszystko posprzątać.

Konfiskata pojazdu za wyrzucanie śmieci, jak działa?

Zgodnie ze świeżo uchwalonymi przepisami, najpierw dochodzi do zapobiegawczego przejęcia samochodu, z którego wyrzucono śmieci. Definitywna konfiskata pojazdu następuje dopiero wtedy, gdy sprawca nie zapłaci w wyznaczonym czasie wymierzonej kary. Zajęte w ten sposób samochody będą przekazywane na użytek publiczny.

Problem dzikich wysypisk śmieci to nadal poważny problem, szczególnie na południu Włoch. Władze kraju starają się rozwiązać problem wprowadzając rozmaite kary i przepisy. Takich rozwiązań wymaga od 2008 roku Parlament Europejski, którego jednym z priorytetowych celów jest ochrona środowiska i ludzkiego życia.