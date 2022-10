Jak poinformowała podkarpacka policja, do pościgu ulicami Jasła doszło we wtorek wieczorem. Do policjantów dotarła informacja, że ulicami miasta porusza się matiz, którego kierowca stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.

- Opisany przez zgłaszającego samochód zauważyli policjanci z wydziału ruchu drogowego; na ul. Sokoła w Jaśle mundurowi, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbowali zatrzymać samochód do kontroli. Jednak kierujący matizem przyspieszył i zaczął uciekać – podała policja.

Podczas pościgu siedzący za kierownicą matiza młody mężczyzna nie stosował się do znaków i sygnałów drogowych, przejeżdżał na czerwonym świetle i zmuszał inne pojazdy do zjeżdżania na chodnik.

Jak zaznaczyła policja, na ul. Lenartowicza stracił panowanie nad pojazdem i uszkodził dwa zaparkowane samochody. - Swoją brawurową jazdę zakończył na ul. 3 Maja wjeżdżając w latarnię, po czy próbował jeszcze uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali uciekiniera – podkreślili funkcjonariusze policji. Zatrzymany kierowca to 17-letni mieszkaniec Jasła, który nie posiadał prawa jazdy. Był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na zawartość niedozwolonych substancji.

Policjanci ustali również, że samochód, którym uciekał 17-latek, został skradziony kilka godzin wcześniej. 17-latek przebywa obecnie w policyjnym areszcie.