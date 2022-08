Do tragedii doszło w piątek około godziny 11.40 na linii 18 na ulicy Jagiellońskiej przy przystanku Batalionu "Platerówek". Uczestniczył w nim tramwaj starego typu jadący w kierunku pętli Żerań FSO. - Do tragedii doszło w momencie, kiedy dziecko wysiadało razem ze swoim opiekunem - dodał Dutkiewicz. Polska Agencja Prasowa podaje, że była to babcia dziewczynki.

Reklama

- Nie wiadomo jak doszło do tego wypadku. Motorniczy ma za sobą 14 lat pracy. Był trzeźwy - przekazał Dutkiewicz i dodał, ze na miejscu pracują policjanci, zostały tez wezwane służby techniczne Tramwajów Warszawskich.

W związku z wypadkiem wstrzymany został ruch tramwajowy w kierunku pętli Żerań FSO. "Tramwaje linii 18 i 71 zostały skierowane na trasę objazdową: rondo Starzyńskiego, Jagiellońska, pętla Ratuszowa Zoo. Dodatkowo autobusy linii 509 na odcinku rondo Starzyńskiego-Żerań FSO zatrzymują się na wszystkich napotkanych przystankach" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

"Jesteśmy wstrząśnięci"

Oświadczenie w związku ze śmiercią pięcioletniego dziecka wydali pracownicy Tramwajów Warszawskich. "Jesteśmy wstrząśnięci z powodu tragicznego wypadku, do którego doszło dzisiaj na Pradze-Północ. W jego wyniku życie straciło kilkuletnie dziecko" - napisali. "Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc służbom w jak najszybszym wyjaśnieniu przyczyn tej niewyobrażalnej tragedii" - dodali.

Reklama

O wypadku jako pierwszy poinformował portal tvnwarszawa.pl

Marta Stańczyk