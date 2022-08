W wypadku polskiego autobusu do którego doszło w sobotę nad ranem w północnej Chorwacji rannych zostało kilkadziesiąt osób, kilka osób zginęło - przekazała agencja AFP, powołująca się na chorwacką policję. Dodano, że ofiary to obcokrajowcy. Agencja HINA informuje o 12 ofiarach śmiertelnych. Według premiera Mateusza Morawieckiego autokarem jechali pielgrzymi do Medziugorie.