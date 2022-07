Po 2035 r. w europejskich salonach mają być sprzedawane wyłącznie, czyli elektryczne czerpiące energię z akumulatora (BEV) czy wykorzystujące wodór do produkcji prądu przez ogniwa paliwowe (FCEV). Do takich zmian dąży, którą pod tym względem popiera Parlament Europejski. Oznacza to przyspieszenie transformacji sektora transportu - rozwoju infrastruktury i dalszy wzrost sprzedaży ekologicznych aut.