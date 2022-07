Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 21. Jak powiedział kom. Witold Woźniak z zespołu prasowego KMP w Kaliszu: kierujący hondą civic 24-letni obywatel Gruzji, najprawdopodobniej - jak wynika z naszych wstępnych ustaleń - jadąc DW 470 od kierunku miejscowości Ceków w kierunku Kalisza na wysokości posesji numer 45A w Szadku kierując pojazdem chcąc sięgnąć po paczkę papierosów znajdującą się między fotelami, oraz w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w skarpę przydrożnego rowu, doprowadzając do wywrócenia pojazdu.

Dodał, że do szpitala zostali zabrani wszyscy uczestnicy tego zdarzenia, łącznie z kierowcą. W nocy w szpitalu, w wyniku poniesionych obrażeń, zmarła pasażerka pojazdu – 27-letnia obywatelka Ukrainy.

- W szpitalu pozostał 30-letni obywatel Ukrainy. Po przeprowadzonych badaniach kolejna pasażerka – 24-letnia obywatelka Ukrainy została zwolniona do domu. Natomiast kierujący decyzją prokuratora został zatrzymany w kaliskiej komendzie – powiedział Woźniak.

Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku są nadal wyjaśniane.