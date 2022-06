Większości osób sprowadzanie pojazdów kojarzy się z krajami Europy Zachodniej. Niemcy, Francja, Austria i Włochy to główne kierunki, z których trafiają one do Polski. Jednak od kilku lat coraz większym zainteresowaniem cieszy się import samochodów z Ameryki. Na amerykańskich stronach z autami można znaleźć mnóstwo licytacji z bardzo atrakcyjną ceną wywoławczą. W efekcie nawet doliczając koszt transportu wozu na nasz kontynent, jego zakup będzie opłacalny. Jednak zanim zdecydujesz się na taki krok, powinieneś poznać cechy pojazdu sprowadzanego z USA. Sprawdź, czym może się różnić do swoich europejskich odpowiedników!

Zanim zdecydujesz się na sprowadzenie auta z USA Reklama Jeśli chcesz kupić pojazd w Ameryce, pamiętaj, aby przed podjęciem decyzji oszacować koszt sprowadzenia samochodu z USA. Najłatwiej zrobić to korzystając z kalkulatorów cen transportu, które znajdziesz na witrynach dobrych pośredników. Specjalizują się oni w imporcie na zlecenie klientów i skorzystanie z ich usług jest godne polecenia. Wynika to zarówno z ogromnej wygody, jak i przede wszystkim bezpieczeństwa. Firmy te zajmują się m.in. takimi kwestiami, jak: wyszukiwanie konkretnych modeli aut na amerykańskich stronach,

weryfikacja stanu prawnego oraz technicznego wozów wystawionych na sprzedaż,

licytacje samochodów z USA,

załatwienie wszystkich formalności, np. tłumaczenie dokumentów,

organizacja transportu do Polski. Dzięki współpracy z pośrednikiem import auta z Ameryki będzie wyjątkowo prosty, a jego koszt niski. Jednak musisz mieć świadomość tego, że sprowadzony z USA samochód może wymagać pewnych przeróbek wynikających z europejskich przepisów. Wozy ze Stanów w pewnym stopniu różnią się od tych, jakie sprzedawane są na naszym kontynencie. Reklama Zróżnicowany model silnika Od wielu lat sprowadzanie aut z USA do Polski jest szczególnie popularne pośród zagorzałych fanów dobrej motoryzacji. Obowiązujące w Europie restrykcyjne normy jakości spalin zmuszają do stosowania małolitrażowych, mocno wysilonych silników. Choć są ekologiczne i zazwyczaj oszczędne, tak z racji swojej konstrukcji awaryjne i mało żywotne. Na terenie Ameryki sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wiele samochodów sprowadzanych z tego kraju jest wyposażonych w klasyczne, wolnossące jednostki spalinowe. 2- lub 3-litrowe pojemności są normą, a do tego właśnie tam nadal można dostać wóz np. z legendarnym V8. Każda amerykańska strona z autami jest pełna takich modeli. Wszystko to sprawia, że znalezienie na licytacji w Stanach pojazdu z wymarzonym silnikiem jest bardzo proste. Reklama Wyłącznie automatyczna skrzynia biegów? Musisz mieć świadomość tego, że większość aut pochodzących z importu z USA, jest wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów. W tamtym rejonie świata to taka sama norma, jak „manuale” na naszym kontynencie – choć ostatnio trend się zmienia. Oczywiście nie oznacza to, że pośród licytacji samochodów na amerykańskich stronach znalezienie modelu ze skrzynią ręczną jest niemożliwe. Jeśli jednak postawisz na sprowadzenie wozu z automatem, zwróć uwagę na budowę tego urządzenia. W Ameryce obowiązują niższe limity prędkości, dlatego przekładnie automatycznie często są pozbawione chłodnicy oleju. Pamiętaj o tym, podczas dynamicznej jazdy – łatwo przegrzać skrzynię. Układ hamulcowy i wyposażenie Biorąc pod uwagę ewentualne modyfikacje, zapewne wiesz, że auto sprowadzone z USA zwykle musi mieć zmienione światła. Do tego dochodzi wymiana prędkościomierza, jeśli jest wyskalowany wyłącznie w milach. Jednak mało osób wie, że amerykańskie samochody często mają słabsze hamulce od europejskich odpowiedników. Jest to powiązane ze wspomnianymi już niższymi limitami szybkości. Do tego dochodzi bardziej miękkie zawieszenie, które warto od razu zmodyfikować. Przyjrzyj się także oponom – mogą mieć zbyt niski indeks prędkości. Zaufaj profesjonalistom w branży! Z całą pewnością koszty sprowadzenia samochodu z USA są stosunkowo niskie, ale cały proces importu z Ameryki warto pozostawić w rękach profesjonalistów. Znalezienie wozu na amerykańskiej stronie, jego licytacja i organizacja transportu to jedno. Ważne jest też to, że dzięki dobremu pośrednikowi, takiemu jak np. BidCars, łatwiej będzie Ci zarejestrować sprowadzone auto w Polsce. Otrzymasz wszystkie dokumenty, a do tego dowiesz się, jakie modyfikacje należy przeprowadzić.