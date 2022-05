Lech Wałęsa wybrał się do USA. Były prezydent wygłosił tam m.in. wykład, z którego dochód ma zasilić jego fundację wspomagającą ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Spotkał się także z gubernatorem Connecticut Nedem Lamontem i przemawiał w Muzeum Lotnictwa w Nowej Anglii (New England Air Museum). Podczas powrotu miał problem.

- Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz jako funkcjonariusz - poinformowała policja stanu Connecticut. - Funkcjonariusze zostali wezwani na autostradę międzystanową w Tolland, aby pomóc kierowcy, w którego samochodzie została przebita opona. Po przybyciu na miejsce, okazało się, że przywitał ich laureat Pokojowej Nagrody Nobla oraz pierwszy w Polsce prezydent wybrany w wyborach powszechnych, Lech Wałęsa - poinformowała policja stanu Connecticut.

Lech Wałęsa w USA i policjant z Polski

Jednym z funkcjonariuszy był pochodzący z Polski Łukasz Lipert. Policjant nie krył zaskoczenia na widok byłego prezydenta. Przez chwilę porozmawiał z Wałęsą o historii ojczyzny i zrobił pamiątkowe zdjęcie.

– Zdecydowanie była to świetna okazja, aby poznać człowieka, który w tamtych czasach miał głos. To było wspaniałe doświadczenie – powiedział 35-letni Lipert, który do USA przyjechał w wieku 18 lat.

Mechanik pomocy drogowej wymienił koło i Lech Wałęsa ruszył w drogę do Bostonu.