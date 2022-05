Obaj mężczyźni odpowiedzą za kradzież z włamaniem oraz usiłowanie kradzieży, a 33-latek dodatkowo za kierowanie pod wpływem narkotyków. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Do tej nieudanej do końca kradzieży doszło w niedzielę (1 maja br.). Złodzieje wzięli na celownik volkswagena golfa stojącego w jednej z miejscowości w pobliżu Żar. W tym celu wzięli go na hol. Nie udało im się jednak zabrać samochodu, gdyż podczas holowania pękła linka i auto wpadło do rowu, uderzając w drzewo.

Sprawcy odpuścili sobie kradzież pojazdu, jednak wybili w nim boczne szyby i zabrali radio. Sprawą natychmiast zajęli się żarscy policjanci. Kilka godzin później funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli citroena, którym mogli poruszać się podejrzani i zatrzymali go do kontroli.

Okazało się, że kierujący citroenem 33-latek był pod wpływem narkotyków. Razem z nich jechał 27-latek. W ich aucie policjanci znaleźli radio skradzione z volkswagena. Obaj zostali zatrzymani, a potem usłyszeli zarzuty.