Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował w programie telewizji ARD, że Ukraińcy znaleźli rosyjskie wozy piechoty. - Zajrzeliśmy do wnętrza jednego z tych pojazdów i zobaczyliśmy, że jeden z głównych komponentów, który pomaga zasilać pojazd, został dostarczony przez firmę Bosch - powiedział.

Jego zdaniem Bosch "od lat dostarcza części niezbędne dla rosyjskich maszyn wojskowych, by te pojazdy mogły wkraczać na Ukrainę i niszczyć nasze miasta".

Bosch odrzucił te zarzuty - pisze "Spiegel". Wspomniany przez ministra podzespół nie został dostarczony przez Boscha producentowi maszyny, choć zszedł z taśmy produkcyjnej tej firmy. - Oczywiście przestrzegamy wszystkich obecnych i przyszłych wymogów prawnych, w tym sankcji – stwierdzono w komunikacie.

Bosch wyjaśnia, że "natychmiast rozpoczęto intensywną kontrolę". Chodzi o "zwykłe sterowniki do pojazdów użytkowych". Bosch nie dostarczał ich bezpośrednio producentom pojazdów. - W przypadku zamówień na części zamienne dla handlu i warsztatów firma Bosch nie przyjmuje już nowych zamówień z Rosji i rosyjskich producentów samochodów, a także wstrzymała dostawy istniejących zamówień w Rosji.

Według informacji tygodnika "Spiegel" federalne ministerstwo gospodarki rozpoczęło dochodzenie w sprawie koncernu elektronicznego Bosch.

- Celem jest wyjaśnienie, czy przedsiębiorstwo naruszyło zakaz eksportu towarów, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu przygotowuje odpowiednią procedurę. Odnosi się to do naruszenia reżymu sankcji UE, które od czasu aneksji Krymu w 2014 r. przez Rosję zezwalają na wywóz towarów podwójnego zastosowania pod pewnymi warunkami - pisze gazeta.

Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło, że rząd federalny niezwłocznie przekazuje informacje o naruszeniach sankcji właściwym organom dochodzeniowym i prokuratorskim. Według informacji gazety, zostało to już zrobione.

- Oprócz podzespołów dla przemysłu samochodowego firma Bosch produkuje również urządzenia gospodarstwa domowego, elektronarzędzia oraz sprzęt przemysłowy i budowlany. Według raportu rocznego 2020, Bosch prowadzi kilka zakładów w Rosji, w tym w Petersburgu i Moskwie - przypomina "Spiegel".

W sobotę kierownictwo firmy poinformowało, że wstrzymuje produkcję we wszystkich swych zakładach na terenie Rosji.