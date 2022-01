Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 13 na przebiegającym w lesie odcinku dk 17 w pobliżu miejscowości Łopiennik Podleśny.

Reklama

Autokar na litewskich numerach rejestracyjnych z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, wjechał do rowu - poinformowała kom. Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dodała, że autokarem jechało ponad 40 osób. Dziesięć osób zostało przewiezionych do szpitali w Zamościu i Lublinie, wśród nich dzieci.

Trójka dzieci w wieku od 10 do 14 lat została przewieziona do szpitala w Lublinie – poinformowała mł. asp. Jolanta Babicz z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Dodała, że nie są to ostateczne dane.

W przypadku zdarzenia drogowego dzieci zawsze są przewożone do szpitali. Liczba osób przewiezionych do szpitala może się zmieniać - wyjaśniła kom. Anna Kamola. Dodała, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Droga jest zablokowana.