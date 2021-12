Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z poniedziałkowego poranka, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. A na trasach podległych dyrekcji pracują 182 pojazdy do zimowego utrzymania.

Jak podała GDDKiA, pogoda ma wpływ na warunki jazdy w niektórych regionach kraju; lokalna śliskość występuje na terenie województwa podlaskiego na dk 8 na odc. Augustów – granica państwa, zaś w województwie warmińsko-mazurskim na dk 16 - odc. Ełk – Augustów; dk 65 odc. Prostki – Gołdap; dk 58 odc. Pisz – Grajewo.

Z kolei mgła występuje w województwach: małopolskim, podlaskim, pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Apel do kierowców

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w tych rejonach.

Według Dyrekcji, w dzień na północnym wschodzie będzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W górach i na południowym wschodzie miejscami słabe opady śniegu, możliwe również opady deszczu marznącego powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -7 st. C na Kaszubach i Pomorzu, około -3 st. C na przeważającym obszarze do -1 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.