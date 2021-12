– Nawiązując do nieoficjalnych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, Ministerstwo Finansów informuje, że właściwą instytucją do udzielania informacji jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie – powiedziała dziennik.pl Anita Wielanek z biura prasowego resortu. – Jednocześnie informujemy, że umowa na kampanię reklamową została zawarta pomiędzy Ministerstwem Finansów a konsorcjum wyłonionym w przetargu nieograniczonym. To konsorcjum podpisywało bezpośrednio umowy z osobami występującymi w materiałach promocyjnych – skwitowała.