Mercedes i ford zderzyły się przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Mężczyzna kierujący pierwszym autem uciekał przed policją, wcześniej nie zatrzymał się do kontroli - donosi TVN Warszawa. Po zderzeniu wjechał w zabytkowy, pofabryczny budynek Warszawskiej Piekarni Mechanicznej.

Na miejscu wypadku pojawiły się trzy karetki pogotowia, trzy zastępy straży pożarnej i kilka radiowozów. - W karetkach są kierowca i pasażer mercedesa. Jeden z mężczyzn trafił do karetki na noszach, skuty kajdankami. Ranny jest również kierowca ford - podał serwis.

- Policjanci prowadzili pościg za mercedesem, który nie zatrzymał się do kontroli. Kierujący mercedesem zjeżdżając z Radzymińskiej w Szwedzką zderzył się z kierującym fordem. W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby: kierowca i pasażer mercedesa oraz kierowca forda. Na ten moment nie wiemy, dlaczego kierowca mercedesa nie zatrzymał się do kontroli. Będziemy to wyjaśniać - poinformowała Paulina Onyszko, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.