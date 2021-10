Skoda Octavia iV kombi z niebieskim kogutem i hasłem "Pomagamy i chronimy" pierwszy raz została radiowozem polskiej policji. Przetarg organizowany przez Komendę Główną Policji wygrał wrocławski diler Auto Group Polska, który dostarczył 32 samochody czeskiej marki.

Policyjna Octavia iV to hybryda typu plug-in, czyli możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka. Pod karoserią inżynierowie Skody zestawili turbobenzynowe 1.4 TSI z jednostką elektryczną i 6-biegowym automatem DSG. Taka konfiguracja dostarczy kierowcy 204 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 350 Nm.

Zależnie od sytuacji i wybranego trybu jazdy silniki mają pracować indywidualnie lub w parze, łącząc potencjały jednostki elektrycznej i spalinowej. Podczas hamowania silnik elektryczny zamieni się w generator i odzyska energię. A w pełni naładowany akumulator litowo-jonowy (13 kWh) powinien zapewnić ok. 65 km zasięgu na prądzie (WLTP).

Skoda Octavia iV wygrała przetarg policji

Silnik chroni metalowa osłona. Co ciekawe Octavia to pierwsza Skoda, w której zastosowano technologię "shift by wire" do sterowania skrzynią DSG. W efekcie dźwignia zmiany biegów przypomina mały dżojstik niczym w nowym Porsche 911 i nie jest już połączona mechanicznie z przekładnią, za to informację o wybranym przełożeniu przekazuje elektronicznie.

Skoda Octavia ze specjalnym wyposażeniem dla policji

Samochody na potrzeby policji przeszły specjalną metamorfozę. Każda Skoda Octavia jest wyposażona w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, a na liście jest m.in. zespolona lampa ostrzegawcza na dachu, lampa LED za przednią szybą, lampy LED w zderzaku przednim i wewnętrznej części klapy tylnej oraz głośnik w zderzaku przednim emitujący do 118 dB.

Na pokładzie jest też radiotelefon, metalowa krata za drugim rzędem siedzeń oddzielająca przestrzeń osobową od bagażnika i zestaw pierwszej pomocy - apteczki R0.

- Nowe radiowozy z pewnością będą dużym wsparciem dla funkcjonariuszy w kontrolowaniu poczynań kierowców - powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik Autoplac. - Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach to kwestia, która wymaga ciągłej pracy. Nie powinno jednak zapominać się o działaniach prewencyjnych, dlatego nasz system informuje kierowców o fotoradarach czy kontrolach prędkości, które zazwyczaj lokalizowane są w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków. Kierowca odbiera komunikat o danym zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu zwraca większą uwagę na prędkość z jaką się porusza. Zmniejsza to ryzyko gwałtownego hamowania i generowania niebezpiecznych sytuacji na drodze - skwitowała.

Skoda szkoliła policję z hybryd plug-in

Co ważne, niemal 100 policjantów, którzy będą korzystać z tych radiowozów przeszło szkolenie z obsługi hybrydowej Skody Octavii. Funkcjonariusze poznali zasadę pracy spalinowo-elektrycznego napędu. Teraz powinni już wiedzieć, jak i kiedy działa tryb elektryczny, tryb hybrydowy czy odzyskiwanie energii z hamowania.