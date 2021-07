Wypadki samochodowe to na "Mapie ryzyka Polaków" 8. najistotniejsza obawa na 40 zbadanych ryzyk. Aż 70 proc. obawia się wypadku samochodowego, a 43 proc. uważa go za zdarzenie prawdopodobne w ich życiu. Wypadków samochodowych bardziej boją się kobiety, osoby młode oraz z mniejszych miejscowości. U osób powyżej 46 roku życia lęk ten znajduje się poza pierwszą dziesiątką. 9 na 10 wypadków powodują kierowcy.

Grupą, która powoduje najwięcej wypadków w Polsce w stosunku do swojej populacji są młodzi kierowcy. Spośród wszystkich zbadanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) grup wiekowych, ta najbardziej nie docenia prawdopodobieństwa wypadku w swoim życiu. Dla kontrastu – osoby w wieku 26-35 lat oceniają możliwość uczestniczenia w zdarzeniu drogowym za najbardziej prawdopodobne ze wszystkich grup wiekowych.

Według danych PIU co trzeci kierowca uznaje przekraczanie prędkości o 20 km/h w terenie zabudowanym za bezpieczne. 22 proc. uważa, że przekraczanie prędkości w mieście o 30 km/h jest bezpieczne. Ponad połowa respondentów twierdzi, że "szybka jazda może być bezpieczna", a blisko 40 proc. dość liberalnie podchodzi do wyprzedzania na podwójnej ciągłej.

– W latach 2011-2020 ubezpieczyciele zlikwidowali 18,5 mln szkód komunikacyjnych i wypłacili 116 mld zł odszkodowań. Niezmiennie pozostajemy w czołówce Europy, jeśli chodzi o śmiertelne ofiary wypadków. Od lat proponujemy powiązanie stawek za OC komunikacyjne z mandatami i punktami karnymi. To przełożyłoby się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo część kierowców, jeżdżących niebezpiecznie, zmieniłaby swoje nawyki, mając w głowie perspektywę zapłaty wyższej składki z OC – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Czego jeszcze boją się Polacy?

PIU przeprowadziło badanie, w którym respondenci byli pytani o 40 negatywnych zdarzeń mogących pojawić się w życiu.

Przy każdym z tych zdarzeń otrzymywali dwa pytania:

Jak bardzo się tego boisz?

Jak bardzo uznajesz to za prawdopodobne w swoim życiu?

- Polacy boją się o zdrowie swoje i najbliższych. Martwi ich brak dostępu do opieki medycznej, ale też brak pieniędzy na leczenie poważnych chorób i na starość. Rosną obawy związane z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. Polacy boją się też wypadków samochodowych i pożarów, choć to ryzyko w dużym stopniu zależy od naszego zachowania – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

PIU tworząc "Mapę ryzyka Polaków", przeprowadziła dwie fale badania. Po raz pierwszy Izba zapytała Polaków o ich największe obawy w lutym 2020 r., na kilka tygodni przed pierwszym lockdownem. Po raz drugi – rok po ogłoszeniu pandemii, w lutym 2021 r.

– To pozwoliło nam nie tylko zbadać najważniejsze obawy i troski respondentów, ale również sprawdzić, jak zmieniły się one w czasie pandemii – mówi Julia Patorska, partner w Deloitte. Podczas pandemii znacząco zwiększył się procent respondentów bojących się skutków ciężkich chorób osób najbliższych (o 4 pkt. proc.) i braku dostępu do opieki medycznej (o 5 pkt. proc.). Zwiększyły się obawy, dotyczące kradzieży telefonu i kradzieży pieniędzy przez internet (odpowiednio o 5 i 4 pkt. proc.).