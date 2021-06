Toyota Mirai i Hyundai NEXO to samochody elektryczne wykorzystujące ogniwa paliwowe do produkcji prądu. Obie firmy niedawno sprawdziły, jak daleko można zajechać na jednym tankowaniu wodoru. Koreańczycy wystartowali pierwsi – próbę przeprowadzono w Australii. NEXO według zapewnień producenta oferuje 666 km zasięgu. Ale o ile można przekroczyć deklaracje? Wodorowy SUV w specyfikacji produkcyjnej rozpoczął przejazd od Essendon Fields w Melbourne.

Za kółko wskoczył australijski kierowca rajdowy Brendan Reeves. Po 807 km jazdy dotarł do Broken Hill nadal z dużym zasięgiem wyświetlanym na komputerze pokładowym. Podróż kontynuowano do Silverton, miasteczka na obrzeżach Broken Hill, znanego jako miejsca, w którym kręcono postapokaliptyczny film akcji Mad Max 2 z lat 80. Następnie samochód przejechał około 60 km więcej. Zbiornik wodoru wyczerpał się na drodze Wilangee za stacją Eldee.

Hyundai NEXO przez chwilę miał rekord świata

Próba trwała 13 godzin i 6 minut przy średniej prędkości 66,9 km/h. Rezerwa paliwa zapaliła się po raz pierwszy po przejechaniu 686 km. Od tego momentu pozostało ponad 200 km zasięgu. Kontrolka paliwa zaczęła migać po 796 km, gdy pozostało 90 km zasięgu. Hyundai wylicza, że w tym czasie NEXO zużył łącznie 6,27 kg wodoru w tempie 0,706 kg/100 km oraz oczyścił 449,1 l powietrza, czyli dawkę wystarczającą dla 33 dorosłych osób na dzień.

Odbiornik GPS na pokładzie NEXO zarejestrował 903,4 km jazdy, podczas gdy odległość w Google Maps pokazała przebieg 905 km. Do przeprowadzenia oficjalnego pomiaru testu wykorzystano jednak komputer pokładowy, który wskazał dystans 887,5 km. Tym samym dotychczasowy rekord świata 778 km został pobity. Autorem poprzedniego wyczynu był francuski aeronauta Bertrand Piccard, który za kierownicą NEXO pokonał trasę z Sarreguemines do Le Bourget we Francji. Jednak radość Koreańczyków z nowego dokonania nie trwała długo…

Toyota Mirai przebiła barierę 1000 km, to rekord zasięgu

Toyota Mirai drugiej generacji podniosła rękawicę. Jazda rozpoczęła się o 5:43 rano – japoński samochód ruszył ze stacji wodorowej HYSETCO w Orly pod Paryżem i poruszał się po drogach publicznych między południowymi przedmieściami stolicy Francji a departamentami Loir-et-Cher i Indre-et-Loire. Efekt? Mirai ustanowiła nowy rekord - przejechała 1003 km na jednym tankowaniu, to o ponad 115 km więcej niż Hyundai NEXO. Dystans i zużycie wodoru były mierzone i certyfikowane przez niezależnych sędziów.

Trzy zbiorniki pomieściły 5,6 kg zielonego wodoru (tankowanie pod ciśnieniem 700 barów trwa ok. 5 minut). Średnie zużycie podczas przejazdu wyniosło 0,55 kg na 100 km. Dla porównania producent podaje, że nowy Mirai potrzebuje średnio od 0,79 l/100 km (wg WLTP), a deklarowany zasięg to do 650 km w normalnych warunkach jazdy. W biciu rekordu uczestniczyło czterech kierowców. Jednym z nich był Victorien Erussard, fundator i kapitan eksperymentalnego jachtu Energy Observer (zasilanego ogniwami paliwowymi Toyoty). Testujący prowadzili auto zgodnie z zasadami eco-drivingu, ale nie stosowali żadnych technik wykraczających poza zwykłą, codzienną jazdę.

Toyota Mirai oczyszcza powietrze

Mirai nie tylko nie emituje spalin – z jej wydechu ulatuje para wodna – ale oczyszcza powietrze podczas jazdy. Nowy model został wyposażony w katalityczny filtr wbudowany we wloty powietrza, które jest doprowadzane do ogniw paliwowych. Filtr z włókniny wychwytuje mikroskopijne cząsteczki zanieczyszczeń, w tym dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe PM 2.5. Rozwiązanie to usuwa od 90 do 100 proc. zanieczyszczeń o średnicy od 0 do 2,5 mikrona z powietrza przelatującego przez system ogniw paliwowych. Ryotaro Shimizu, główny inżynier Mirai nowej generacji, pokazał egzemplarz, który do tej pory oczyścił już 728 tys. lirów powietrza. Jak wyjaśnił, to ekwiwalent powietrza pozwalającego oddychać 40 osobom przez rok.