Toyota Mirai to samochód elektryczny, ale zamiast dużej baterii ma zbiorniki na wodór, który ogniwa paliwowe przetwarzają na prąd. Mirai II generacji nie tylko nie emituje żadnych spalin – z jej wydechu ulatuje para wodna – ale oczyszcza powietrze podczas jazdy. Nowy model został wyposażony w katalityczny filtr wbudowany we wloty powietrza, które jest doprowadzane do ogniw paliwowych. Filtr z włókniny wychwytuje mikroskopijne cząsteczki zanieczyszczeń, w tym dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe PM 2.5. Rozwiązanie to usuwa od 90 do 100 proc. zanieczyszczeń o średnicy od 0 do 2,5 mikrona z powietrza przelatującego przez system ogniw paliwowych. Ryotaro Shimizu, główny inżynier Mirai nowej generacji, pokazał egzemplarz, który do tej pory oczyścił już 728 tys. lirów powietrza. Jak wyjaśnił, to ekwiwalent powietrza pozwalającego oddychać 40 osobom przez rok.

Toyota opracowała silnik spalinowy na wodór

Nowy, zupełnie inny pomysł inżynierów Toyoty to spalanie wodoru przez silnik o zapłonie iskrowym - na potrzeby tego rozwiązania zmodyfikowano układ zasilania i wtrysku (w stosunku do tych stosowanych w jednostkach benzynowych). Paliwo jest przechowywane w postaci sprężonej. Zdaniem Japończyków nowa trzycylindrowa jednostka 1.6 z turbodoładowaniem ma same zalety. Nie zatruwa środowiska dwutlenkiem węgla – poza tym w śladowych ilościach przy spalaniu oleju silnikowego (co ma miejsce również w przypadku silników benzynowych). Pracuje ciszej, bez wibracji i do tego rewelacyjnie reaguje na pedał gazu. Teraz nowa wodorowa jednostka 1.6 zamontowana pod maską Corolli Sport przejdzie próby podczas wyścigów serii Super Taikyu Series. Japończycy nie wykluczają, że jeśli silnik sprawdzi się w tak wymagających warunkach, wówczas może trafić do produkcji seryjnej i zwykłych samochodów.

Wodór spalany w silniku

Warto przypomnieć, że w przeszłości m.in. Mazda podeszła do tematu wodoru zupełnie inaczej niż konkurencja, która dzięki ogniwom paliwowym pozyskiwała prąd do napędu silników elektrycznych. Inżynierowie z Hiroszimy wykorzystali silnik Wankla i stworzyli RX-8 Hydrogen RE, którą mógł napędzać zarówno wodór, jak i benzyna. System umożliwiał kierowcy przełączanie zasilania z wodorowego na benzynowe, jeżeli w okolicy nie było stacji tankowania wodoru. Powstała też wodorowa Mazda Premacy Hydrogen RE, minivan wyposażony w silnik elektryczny i rotorowy na dwa rodzaje paliwa. Dziś coraz głośniej mówi się o powrocie silnika Wankla. Ostatnio firma opracowała prototyp Mazdy 2 EV z małą jednostką z pojedynczym wirującym tłokiem, służącą do wydłużenia zasięgu napędu elektrycznego. Podobne rozwiązanie może zostać zastosowane w jednym z wariantów akumulatorowej Mazdy MX-30. Silnik ma też spalać paliwo alternatywne, a takim bez wątpienia jest wodór.