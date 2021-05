Toyota Corolla to obecnie najpopularniejszy samochód w Polsce. Japońskie auto wybierają zarówno kierowcy prywatni, jak i przedsiębiorcy. Do listy firm, które rozbudowały swoje floty o ten model, dołączyła spółka SunRoof Technologies. Jej założyciele wprowadzili na polski rynek wydajne, innowacyjne fotowoltaiczne dachówki, dzięki którym dom może stać się niezależny energetycznie i zyskać skandynawski design.

Reklama

– Wybraliśmy Corollę ze względu na napęd hybrydowy i renomę marki Toyota. Zarówno Toyota, jak i nasza firma, koncentrują się na tworzeniu produktów wysokiej jakości o wyjątkowych walorach ekologicznych. Planujemy w tym roku kupić łącznie 50 hybryd Toyoty, do których w przyszłym roku prawdopodobnie dołączy 50 kolejnych – powiedział Jarosław Wyrzykowski, dyrektor sprzedaży firmy SunRoof.

– W SunRoof prowadzimy odpowiedzialną politykę wspierania ekologii i rozwoju czystej energii. Dlatego wybraliśmy Toyotę na naszego partnera, który dostarcza nam flotę niskoemisyjnych aut hybrydowych. Technologia SunRoof łączy piękno architektury z produkcją bezemisyjnej energii elektrycznej. Nasze rozwiązanie jest najbardziej wydajne i ma najniższy ślad węglowy ze wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku – dodał Martyn Szczepankowski odpowiedzialny za rozwój firmy SunRoof w Polsce.

Nowa flota SunRoof składa się z 30 Corolli ze 122-konnym napędem hybrydowym opartym na silniku 1,8 l. Dwadzieścia dwie z nich to auta z nadwoziem sedan i wyposażeniem Comfort. Kolejne osiem ma nadwozie TS kombi i wyposażenie Comfort, w tym sześć – dodatkowo pakiety Style i Tech.

Samochody dostarczy salon Toyota Warszawa Wola należący do Toyota Carolina Car Company, która prowadzi cztery salony japońskiej marki w Warszawie, Bielsku-Białej i Ostrołęce. Firma specjalizuje się w sprzedaży aut hybrydowych, które stanowią około 80 proc. wszystkich samochodów opuszczających jej odziały.

– Firma SunRoof wybrała nasz najbardziej popularny model – Toyotę Corollę z napędem hybrydowym 1.8. Najchętniej wybierana konfiguracja Comfort to samochód o wysokiej klasy wykończeniu z bogatym wyposażeniem w nowoczesne technologie, w tym komplet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense – stwierdził Paweł Jarząbek, kierownik ds. kluczowych klientów w Toyota Carolina Car Company.

Corolla Sedan z wyposażeniem Comfort to m.in. aluminiowe felgi, fotele z podparciem bocznym i podłokietnikami w obu rzędach siedzeń oraz dwustrefowa klimatyzacja. Kierowca ma do dyspozycji multimedia z 8-calowym ekranem dotykowym oraz obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Do tego systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense drugiej generacji – inteligentny tempomat adaptacyjny, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, układ rozpoznawania znaków drogowych, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, asystent utrzymania pasa ruchu i automatyczne światła drogowe.