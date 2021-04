– STAR 244 RS, który kupiliśmy w zasadzie zamyka najważniejszą część naszej kolekcji muzealnej – powiedział Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki.

STAR 244 RS został kupiony przez starachowickie Muzeum Przyrody i Techniki na Podlasiu. Powstał w 1990 roku. Jest w pełni sprawny, choć mocno wyeksploatowany. Jeszcze jesienią 2020 roku służył w firmie budowlanej.

Kołodziejski wyjaśnił, że model 244 RS powstał w odpowiedzi na potrzeby rolnictwa oraz gospodarstw wielkotowarowych. Stąd skrót: R – rolniczy, S- specjalny.

– To samochód o napędzie na cztery koła. Miał zamontowany specjalny reduktor, który umożliwiał mu jazdę z prędkością od 3 km/h, aby mógł towarzyszyć maszynom rolniczym. Miał też możliwość pracy w bardzo wysokiej wilgotności do 98 proc., a także brodzenia w wodzie do 180 cm. Ciekawostką było też to, że jego skrzynia ładunkowa mogła być podnoszona w trzech kierunkach - na prawo i lewo oraz do tyłu – powiedział.

Produkcja modelu 244 ruszyła w roku 1975, ale wersji RS w 1979 roku.

– Znalezienie tego modelu nie było łatwe. Większość tych pojazdów, jeśli jest jeszcze do kupienie, jest w fatalnym stanie. Ten, który udało nam się znaleźć jest mocno spracowany, ale sprawny. Udało nam się go namierzyć, dzięki pomocy pasjonatów STAR-a. Ta marka cały czas budzi pozytywnie emocje i zapaleńców na szczęście nie brakuje. A ich pomoc jest nieoceniona – podkreślił.

Kolekcja liczy 20 pojazdów. Muzeum posiada najważniejsze modele związane z produkcją w starachowickich zakładach od 1948 do 2006 roku. Począwszy od STAR-a 20, który zadebiutował w grudnia 1948 roku a jego produkcja rozpoczęła się na początku roku 1949. Poprzez m.in. STAR-a 266R – uczestnika X Rajdu Paryż – Dakar. Czy modelu 660M2 – wiernej repliki jedynego polskiego papamobile z okresu I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.

Chronologicznie najnowszymi modelami w kolekcji są samochody, które zadebiutowały pod koniec lat 80. STAR-y 1142 i 742 potocznie nazywany "Maluchem".

Dyrektor zaznaczył, że muzeum będzie starało się pozyskać środki finansowe na przygotowanie odpowiedniej ekspozycji nietypowego zbioru.

– Nigdzie w kraju nie pokazuje się samochodów jednej marki, w dodatku w całości polskiej myśli technicznej, co więcej w miejscu gdzie były one produkowane. Posiadamy także bogate archiwalia - dokumentacje, rysunki techniczne. Chcemy przygotować nowoczesne muzeum. Pokazać historię fabryki, ale też poprzez poszczególne eksponaty, zmian, jakie zachodziły w naszym kraju – dodał.

Obecnie z powodu pandemii muzeum jest nieczynne. W normalnych warunkach eksponowana jest tylko część pojazdów.

Fabryka Samochodów Ciężarowych "Star" została uruchomiona w 1948 roku, jako przedsiębiorstwo państwowe. Powstała na bazie Zakładów Mechanicznych w Starachowicach założonych w 1920 roku.

W 1991 roku FSC przekształcono w spółkę o nazwie Zakłady Starachowickie Star S.A. W połowie lat 90. XX wieku kontrolę nad przedsiębiorstwem przejęła spółka Sobiesław Zasada Centrum S.A. W późniejszym okresie przedsiębiorstwo zostało podzielone na dwie spółki: Star Trucks Sp. z o.o. (główna część zakładów) i Inwest Star S.A. (produkcja komponentów).

Pod koniec 1999 roku głównym udziałowcem spółki Star Trucks została niemiecka grupa MAN AG. W roku 2003 zakłady zostały połączone z MAN BUS Polska sp. z o.o. i w wyniku fuzji powołano do życia MAN STAR Trucks and Busses.

Ostatnia partia STAR-ów zjechała z taśmy montażowej starachowickich zakładów w 2006 roku. Od 2009 roku z firmy zniknęła nazwa STAR. W starachowickim zakładzie wyprodukowano w sumie około 630 tys. pojazdów. Ciężarówki były eksportowane do państw bloku wschodniego, a także do Angoli, Libii, Chin, Egiptu, Jemenu i Tajlandii.