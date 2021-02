Nokian rozpoczął od opon, na których jeździło się przez cały rok. W 1934 roku Finowie przedstawili pierwsze na świecie opony zimowe. Przez niemal 90 lat firma wyrobiła sobie renomę producenta świetnych zimówek. Jej inżynierowie jako pierwsi stworzyli nawet oponę zimową z wysuwającymi się kolcami (2014 rok). Producent najwidoczniej ma jednak dość zaszufladkowania w zimowej specjalizacji. Na celownik trafiły rynki Europy Środkowej i USA, na które chce wprowadzić swoje opony letnie i całoroczne. A gra idzie o wysoką stawkę, bo konkurencja jest mocna. Stąd największa w historii Nokian Tyres inwestycja. Oto kosztem 60 mln euro wybudowano w Hiszpanii nowy ośrodek testowy umożliwiający badanie opon letnich, całorocznych i zimowych przez cały rok. Centrum badawcze rozplanowano na 300-hektarowym obszarze w Santa Cruz de la Zarza – miasteczku położonym godzinę jazdy na południe od Madrytu. Powstało tam aż 10 torów.

– Nakłady na ten ośrodek są w pełni zgodne z naszymi długoterminowymi celami rozwoju nowych produktów, które umocnią nasz wzrost na rynkach Europy. Jest to dla nas ważne osiągnięcie i największa inwestycja w testowanie opon w historii firmy – powiedział Daniel Rodriguez, dyrektor ośrodka testowego Nokian Tyres w Hiszpanii.

Z prędkością ponad 300 km/h do... sauny

Twórcy nowego obiektu najbardziej dumni są z 7-kilometrowego, owalnego toru, na którym można przeprowadzać testy przy prędkości przekraczającej 300 km/h. W obrębie owalnego toru znajdzie się kilka torów testowych umożliwiających badanie pracy opon pod względem prowadzenia na nawierzchni mokrej i suchej, hamowania i aquaplaningu. Służyć one będą także do prób homologacyjnych, na przykład w zakresie norm dotyczących hałasu i przyczepności na mokrej nawierzchni.

Nokian przygotował też atrakcję dla gości chcących odpocząć po trudach związanych ze szkoleniami czy testowaniem opon. Na terenie centrum zbudowano tradycyjną drewnianą saunę – trudno o lepszy pomysł na podkreślenie fińskich korzeni firmy.

Przełomowe opony z krzaków

Hiszpański ośrodek ma też ułatwić i przyspieszyć badania nad nowymi, ekologicznymi surowcami do produkcji opon. W ocenie inżynierów jednym z nich jest gwajula srebrzysta – roślina, w której Finowie upatrują źródło kauczuku wysokiej jakości. Nokian zawarł nawet porozumienie z lokalnymi rolnikami na jej uprawę – plantacje tych krzewów mają być bardziej lukratywne od obsiewania pól zbożem.

– Gwajula to roślina, z której uzyskuje się naturalny lateks służący do produkcji niezbędnych mieszanek stosowanych w oponach. Badamy możliwość adaptacji tej rośliny do klimatu środkowej Hiszpanii, abyśmy mogli ją uprawiać na większą skalę. Dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące – skwitował Rodriguez.