Zamiana kół na letnie to jeden z tych procesów, które są szczególnie ważne dla każdego kierowcy i samochodu. Dobry czas na wymianę ogumienia przekłada się na bezpieczeństwo podróży, komfort jazdy, pewność oraz stabilizację na drodze. Stąd pytania o to, jaki czas jest najkorzystniejszy: czy lepiej zrobić to wcześniej (np. w marcu) czy raczej późną wiosną? Niezależnie od daty, ważne by opony letnie (znajdziesz je na https://www.sklepopon.com/opony/letnie) były odpowiedniej jakości – ta bowiem stanowi o poziomie bezpieczeństwa podczas jazdy.

Wymiana opon na letnie a obowiązek kierowcy

Czy trzeba zmieniać opony na letnie, jeśli zimowe są dobrej jakości lub kierowca wcześniej zdecydował się na użytkowanie ogumienia wielosezonowego? Choć w kontekście zimy, wymiana zwykle nie budzi większych emocji, w przypadku lata pojawiają się pytania o sens całej operacji. Czy w sytuacji, gdy latem drogi są w świetnym stanie, wymiana opon jest konieczna? Tak – i to nie tylko dlatego, że zimówki to produkt stworzony do jazdy w określonych warunkach pogodowych. Tego typu ogumienie opracowane jest z uwzględnieniem takich czynników jak:

niska temperatura otoczenia

możliwość oblodzenia drogi

konieczność odprowadzania błota pośniegowego

W efekcie opony zimowe mają nieco inny bieżnik niż ogumienie letnie. Różnice dotyczą również specyfiki lameli. Oznacza to lepsze dopasowanie do drogi w warunkach zimowych, ale też diametralnie inne w miesiącach letnich. Dotyczy to przyczepności, stabilności, zachowania na zakrętach.

Formalnie nie ma żadnego prawnego obowiązku zmiany opon zimowych na letnie i letnich na zimowe. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że guma opony zimowej dostosowana jest do jazdy w temperaturze zbliżonej do 0 stopni Celsjusza. W efekcie, jeśli temperatura otoczenia będzie dużo wyższa, a nawierzchnia nagrzana, ogumienie zacznie się odkształcać. Straci zalety, które decydują o skuteczności działania zimą: układ lamel, właściwy bieżnik, idealną zbieżność. Dodatkowo opona zimowa latem będzie się szybciej zużywać. Jeśli więc zastanawiasz się, czy trzeba zmieniać opony na letnie, odpowiedź jest zaskakująco prosta: nie, ale warto to zrobić.

Dobry czas na zmianę opon na letnie

Skoro nie ma wątpliwości, że wymiana opon zimowych na letnie ma sens, niezbędne jest ustalenie optymalnego terminu takiej operacji. A on… nie istnieje. Nie ma bowiem precyzyjnie wskazanego czasu, kiedy zmienić opony na letnie. Wystarczy bowiem zwrócić uwagę na to, jak duże mogą być różnice pogodowe między Suwałkami a Zieloną Górą – kilkaset kilometrów tego samego dnia może oznaczać diametralnie inne warunki na drodze. Wszelkie wskazówki, że opony zimowe należy zastąpić letnimi konkretnego dnia nie mają w tym układzie sensu.

Dzieje się tak również ze względu na specyfikę polskiej pogody. Z jednej strony kierowców czeka kapryśny i zmienny pogodowo marzec. Po nim następuje kwiecień, który może przynieść zarówno zaskakujące ocieplenia jak i spore przymrozki. Co więcej – bywa, że majówki okazują się chłodne, deszczowe, a temperatura powietrza zbliżona jest do zera.

Nie ma w tym cienia przesady. W czerwcu 2016 r. 2,4 stopnie Celsjusza zanotowano w Biebrzy. Ujemne temperatury (choć w latach 60.) odnotowywano w kilku lokalizacjach w lipcu. Z drugiej strony zdarzały się sytuacje odwrotne. W Korfantowie w 2007 r. odnotowano 16,4 stopni w styczniu, a w rok temu w lutym – 19,3. Z kolei 29 kwietnia 2012 r. przyniósł 32-stopniowe upały w Słupcy, Gnieźnie i Słubicach.

Nie ma więc – i być nie może – idealnej daty na zmianę opon zimowych na letnie. Istnieją za to założenia, jakie można przyjąć wyznaczając datę wymiany.

Kiedy zmienić opony na letnie?

Zarówno specjaliści branży ogumienia jak i producenci opon wskazują, że optymalny czas na zmianę opon to okres, w którym temperatura powietrza przekracza 7 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać, że to średnia wartość dobowa. W praktyce można przyjąć, że opony zimowe mogą być użytkowane – bez większych obaw o ich jakość czy zniszczenie – nawet wtedy, gdy temperatura sięga 10-13 stopni Celsjusza. Nie trzeba się więc z wymianą spieszyć.

Warto też zwrócić uwagę na czynnik geograficzny i pozostać nieco dłużej przy zimowych oponach, jeżeli poruszamy się po regionach kojarzonych z zimniejszym klimatem. Góry czy ich okolice to miejsca, gdzie dobre ogumienie na zimę jest szczególnie ważne. Tymczasem nawet późną wiosną pogoda może zaskoczyć – nie tylko drogowców, ale i samych kierowców. W efekcie przedwczesna wymiana opon będzie – w razie nagłej zmiany warunków – sporym problemem.

Można więc założyć, że dobry czas na zmianę opon na letnie to ten, w którym temperatura dobowa już na dobre oscyluje na poziomie kilkunastu stopni i jednocześnie nie ma większego ryzyka nagłej zmiany warunków pogodowych. Warto też wziąć pod uwagę indywidualne kwestie. Duże znaczenie ma również to, czy kierowca na co dzień jeździ głównie po mieście, czy czekają go dalsze trasy. Istotny jest również czas użytkowania samochodu. Jeśli auto jeździ głównie w nocy lub wczesnym rankiem – gdy temperatura wiosną jest niższa, a droga może być bardzo schłodzona – warto z wymianą opon poczekać nieco dłużej niż pozostali kierowcy. Podobnie jest jeśli np. na trasie występuje regularnie wzniesienie – możliwe wiosenne oblodzenie sprawia, że warto nieco dłużej poruszać się na oponach zimowych.

Reasumując: choć nie ma oficjalnej daty wymiany opon zimowych na letnie, ani też nie reguluje tego prawo, to po stronie kierowcy jest dostosowanie optymalnego terminu. Należy wziąć pod uwagę:

średnią temperaturę dobową

umiejętności kierowcy

czas użytkowania auta oraz jego potencjalne trasy

Dobrym czasem na wymianę będzie więc np. druga połowa kwietnia – pod warunkiem, że w dłuższej perspektywie widać, że nie dojdzie do nagłej zmiany temperatury i sytuacji na drodze.