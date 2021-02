Hyundai Elantra w nowym wcieleniu wjeżdża na polskie drogi. Teraz to sedan wystylizowany na czterodrzwiowe coupe. Zastosowanie nowej platformy pozwoliło obniżyć masę, zmieniły się proporcje, przybyło miejsca w kabinie. Także środek ciężkości jest bliżej asfaltu, stąd auto powinno lepiej zachowywać się na drodze.

Styliści wychwalają swoje dzieło, jako ucieleśnienie regularnych kształtów. Ekstrawagancki styl mają podkreślać trzy linie spotykające się w jednym punkcie. W ich ocenie, taki design to śmiałe posunięcie, do tej pory rzadko spotykane w projektach samochodów.

Hyundai Elantra z silnikiem 1.6. Automat CVT szybszy

Elantra nowej generacji skrywa wolnossący silnik benzynowy 1.6 MPI/123 KM w parze z sześciobiegową skrzynią manualną. Zamiast niej może zażyczyć sobie bezstopniowy automat z możliwością wyboru trybów jazdy (CVT).

Model z ręczną przekładnią przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,6 s i rozpędza się do 200 km/h. Dla wersji CVT wartości te wynoszą odpowiednio 10,7 s i 195 km/h. Zastosowanie przekładni bezstopniowej sprawiło, że nowa generacja do setki przyspiesza o 0,9 s szybciej, a zużycie paliwa jest niższe aż o litr (w zestawieniu z poprzednikiem). W zależności od wyposażenia spalanie wynosi od 5,9 do 6,2 l.

Hyundai Elantra. Ceny i wyposażenie

W Polsce Hyundai przewidział trzy wersje wyposażenia. Najtańsza Elantra Modern ze skrzynią manualną kosztuje 81 900 zł. Model z automatem CVT to przynajmniej 87 tys. zł. Dla porównania Skoda Octavia w bazowej wersji z benzynowym silnikiem 1.0 TSI/110 KM to wydatek od 83 580 zł.

Wyposażenie podstawowe Elantry obejmuje klimatyzację manualną, cyfrowe radio DAB, system Bluetooth, zdalne sterowanie radiem z kierownicy, komputer pokładowy z 4,2-calowym kolorowym wyświetlaczem, dwa porty USB i gniazdo 12V, kierownicę i dźwignię zmiany biegów obszyte skórą, przedni podłokietnik ze schowkiem, tylny podłokietnik z uchwytami na napoje, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, system ratunkowy eCaLL, system monitorowania tylnej kanapy, mocowania ISOFIX na tylnych fotelach oraz tylne czujniki parkowania.

Do wersji Modern producent proponuje pakiet Tech (2,5 tys. zł), który obejmuje system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym, bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple Car Play, system Bluetooth z obsługą komend głosowych oraz kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi.

Hyundai Elantra Smart

Wyższa odmiana Smart kosztuje odpowiednio 93 900 zł oraz 100 400 zł (CVT). Taki model jest bogatszy od bazowego o asystenta utrzymywania pasa ruchu, system unikania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, podążanie na pasie ruchu, tempomat, czujnik deszczu oraz dwustrefową klimatyzacją automatyczną z nawiewami powietrza w drugim rzędzie. Smart to także chromowane listwy zewnętrzne na zderzakach i wokół bocznych szyb, światła do jazdy dziennej LED, 16-calowe alufelgi. Samochody ze skrzynią CVT są wyposażone w elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold i inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go.

Do wersji Smart Hyundai przewiduje 17-calowe alufelgi (1000 zł) oraz trzy pakiety wyposażenia. Zestaw Winter z podgrzewanymi przednimi fotelami i kierownicą kosztuje 1000 zł. Pakiet obejmujący reflektory LED (mijania i drogowe), światła tylne LED oraz cyfrowe zegary z 10,25-claowym kolorowym wyświetlaczem kosztuje 4500 zł. Pakiet Navi za kwotę 11 tys. zł oferuje system multimedialny z 10,25-calowym ekranem dotykowym, nawigację fabryczną, system Bluelink, Premium Audio BOSE z zewnętrznym wzmacniaczem, cyfrowe zegary z 10,25-calowm kolorowym wyświetlaczem zintegrowane z wyświetlaczem multimediów, lusterka boczne elektrycznie składane oraz bezkluczykowy dostęp.

Hyundai Elantra Executive

Topowa Elantra Executive ze skrzynią manualną wymaga przynajmniej 113 900 zł. Za samochód z automatem trzeba zapłacić 120 400 zł. Najbogatsza Elantra oferuje elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane tylne miejsca, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, przednie czujniki parkowania, oświetlenie nastrojowe wnętrza, ładowarkę bezprzewodową do smartfonów, a dla wersji ze skrzynią CVT także asystenta jazdy autostradowej.

Wersję Executive można wzbogacić o elektrycznie sterowane okno dachowe (4500 zł). Pakiet Leather (za 9 tys. zł) to tapicerka skórzana w kolorze czarnym, szarym lub beżowym, wentylowane fotele przednie, fotel kierowcy z pamięcią ustawienia, elektrycznie sterowany fotel pasażera oraz system monitorowania martwego pola i system monitorowania ruchu poprzecznego.