Toyota vs. Skoda – to było pierwsze starcie w 2021 roku w cieniu kryzysu na rynku motoryzacyjnym. Pojedynek trwał przez cały styczeń. W tym czasie Polacy zarejestrowali 36,9 tys. nowych samochodów. To o 16 proc. mniej niż rok wcześniej i o 38 proc. gorzej niż w grudniu 2020 roku. Jakie auta były najpopularniejsze w pierwszym miesiącu nowego roku?

Reklama

– Trzy z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej zanotowały wzrost liczby aut zarejestrowanych w styczniu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy – Suzuki o 133,60 proc. Pozostałe marki zanotowały spadek w tym największy – Hyundai o 43,68 proc. – wylicza instytut Samar.

Toyota odjechała w styczniu

Toyota zalicza styczeń na pierwszym miejscu. Tym samym japońska marka utrzymuje pozycję lidera rynku, którą zdobyła po wymianie ciosów ze Skodą w 2020 roku. Polacy w minionym miesiącu kupili i zarejestrowali 5857 aut tej firmy, to ok. 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ale o ponad 1700 samochodów więcej od rywala z Czech...

Druga właśnie jest Skoda, której samochody zgłaszano w urzędach komunikacji 4120 razy (spadek o niecałe 27 proc.). Podium styczniowego rankingu zamyka Volkswagen – w Polsce zarejestrowano 3327 aut niemieckiej marki (-15,9 proc.).

Top 10 modeli w styczniu:

Marka i model Liczba rejestracji 1. Toyota Corolla 1628 egz. 2. Toyota Yaris 1544 3. Skoda Octavia 1194 4. Volkswagen T-Roc 1013 5. Toyota RAV4 929 6. Dacia Duster 895 7. Kia Sportage 775 8. Skoda Fabia 726 9. Toyota C-HR 685 10. Volkswagen Tiguan 603

Kia, która w 2020 roku uniknęła cięższych razów i awansowała w rankingach sprzedaży na 4. pozycję, jak na razie trzyma gardę i zdobyte miejsce. Koreańskie samochody rejestrowano w styczniu 1970 razy, to 10 proc. mniej niż przed rokiem.

Dwa kolejne miejsca to BMW (1909 aut), które podąża przed Fordem (1680). Następni pod względem popularności to: Mercedes (1579), Dacia (1339), Audi (1219) i Hyundai (1145), które zamyka pierwszą 10.

Kowalski kupuje japońskie auta

Ze styczniowej puli 36,9 tys. sprzedanych nowych samochodów prywatnie zarejestrowano ponad 10,7 tys. aut (reszta trafiła do firm). Z tej liczby co piąty kierowca wybierał markę Toyota. W efekcie japoński producent także prywatnej części rynku trzyma koronę z wynikiem 2270 egz. W Top10 ma aż pięciu przedstawicieli, a najchętniej kupowanym modelem jest Yaris.

Drugą lokatę zdobyła w styczniu Kia (1171 sztuk), przyczyniła się do tego popularność SUV-a Sportage. Podium zamyka Volkswagen (1154 auta), którego T-Roc jest drugi w rankingu modeli. Skoda z bratnim VW przegrała walkę o trzecie miejsce o jedną sztukę.

Dacia, która jeszcze w 2020 roku cieszyła się przez pewien czas największym wzięciem, dziś jest w niełasce i na piątej lokacie z wynikiem 657 aut. Rumuńskiej marce należącej do Renault depcze po piętach Hyundai (646 egz.).

Suzuki wjechało na siódmą pozycję. Łącznie w urzędach komunikacji zgłoszono 890 samochodów tego producenta. Z czego lwią część, bo niemal 560 zarejestrowali prywatni użytkownicy. Najpopularniejszym modelem jest Vitara (316 sztuk), która pod odmłodzoną niedawno karoserią kryje 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Zelektryfikowany napęd to autorska konstrukcja, która ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra nowy silnik spalinowy 1.4 BoosterJet/129 KM. Jednostka elektryczna pełni rolę wspomagającą dla benzyniaka.

Następni pod względem popularności wśród prywatnych klientów to: SEAT, Ford i Renault.

Top 10 modeli kupowanych prywatnie w styczniu