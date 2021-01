Skoda CITIGOe iV już w chwili debiutu w Polsce okazała się przebojem. Producent zebrał kilkaset zamówień i… wiosną 2020 roku zakręcił kurek. A polski importer wstrzymał przyjmowanie kolejnych. Teraz po niemal roku nieobecności, która miała wynikać ze względów produkcyjnych, nastąpił zaskakujący zwrot akcji - CITIGOe iV wróciło do cennika czeskiej marki.

Reklama

Skoda Citigoe iV. Zasięg

Skoda CITIGOe iV skrywa silnik elektryczny, który generuje 61 kW (83 KM) oraz 210 Nm. Moment obrotowy jest przenoszony na przednie koła za pośrednictwem 1-biegowej przekładni. Energię przechowuje zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 36,8 kWh, które składają się z 168 ogniw. Taki magazyn elektryczności powinien pozwolić na pokonanie 260 km. To zasięg, który w praktyce w pełni wystarczy do jazdy w warunkach miejskich nawet na kilka dni.

A szybkość ładowania zależy od mocy ładowarki. W domowych warunkach z wykorzystaniem ładowarki naściennej po podpięciu pod prąd zmienny (7,2 kW) uzupełnienie pustego akumulatorowa do 80 proc. potrwa ok. 4 godzin. Zwykłe gniazdko to ponad 12,5 godziny ładowania. Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, akumulator CITIGOe iV można naładować do 80 proc. jego pojemności w godzinę.

Jazda? CITIGOe iV przyspieszy od 0 do setki w 12,5 sekundy. Zryw z 60 km/h do 100 km/h zajmie 7,6 s. Prędkość maksymalną ograniczono do 130 km/h.

W Polsce Skoda CITIGOe iV jest dostępna w dwóch wersjach: Ambition i Style.

Pierwsza, bazowa odmiana oferuje m.in.: asystenta pasa ruchu, automatyczną klimatyzację, radio Swing z Bluetooth, reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej LED, kabel do ładowania z domowego źródła prądu 230 V oraz gniazdo Type 2, które umożliwia ładowanie prądem przemiennym do 7,2 kW.

Bogatsza Style zapewnia m.in.: 16-calowe alufelgi, pakiet sunset z przyciemnianymi szybami bocznymi i szybą pokrywy bagażnika, trójramienną wielofunkcyjną kierownicę, oświetlenie wnętrza LED Ambiente, gniazdo CCS umożliwiające ładowanie prądem stałym do 40 kW oraz kabel do ładowania prądem przemiennym na stacjach ładowania do 7,2 kW.

Reklama

Skoda Citigoe iV - ceny

Podstawowa wersja Ambition została wyceniona na 82 050 zł. Cena bogatszej wersji Style startuje z poziomu 90 050 zł.

Skoda CITIGOe iV Style różni się od Ambition nie tylko ceną i lepszym wyposażeniem. Jej instalacja pozwala też na szybsze ładowanie akumulatorów prądem stałym – dlatego ten wariant powinny rozważyć osoby, które elektryczną Skodą będą chciały wybrać się w dłuższe trasy.