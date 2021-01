Zima i mróz dają w kość kierowcom. A kiedy stan naładowania akumulatora spadnie poniżej poziomu krytycznego, wówczas nie dostarcza on wystarczającej energii do urządzeń elektrycznych samochodu. Kable rozruchowe - w opinii ekspertów firmy Varta - to często jedyny sposób na uruchomienie silnika.

Ważne. Średnica kabla rozruchowego powinna wynosić przynajmniej 16 mm. W przypadku samochodów z silnikami o dużej pojemności, zalecany jest kabel o przekroju 25 mm. Niesprawny pojazd należy zasilić energią z akumulatora o takim samym napięciu. W większości samochodów napięcie to wynosi 12 V. Zdarzają się jednak starsze modele, w których napięcie wynosi 6 V. Każdorazowo należy zapoznać się z instrukcją obsługi obu pojazdów.

Uruchamianie awaryjne krok po kroku

Oba pojazdy należy bezpiecznie zaparkować na równym podłożu. Pojazd sprawny i pojazd niesprawny nie mogą stykać się ze sobą ze względu na ryzyko zwarcia. W wielu nowych samochodach akumulator nie znajduje się już w komorze silnika, jednak wyprowadzenia biegunów można szybko odnaleźć. W razie potrzeby, pomocna może okazać się instrukcja obsługi.

Ważne. W wielu współczesnych samochodach, w których akumulator nie znajduje się pod maską, w komorze silnika przewidziano specjalne punkty do podłączania kabli rozruchowych, z których należy korzystać. W takim przypadku nie należy podłączać kabli rozruchowych bezpośrednio do akumulatora.

Podłączanie kabli rozruchowych. Kolejność

Kable rozruchowe należy trzymać za izolowane, plastikowe uchwyty.

Ważne: Kabel czerwony należy zawsze podłączać do bieguna dodatniego, a czarny do bieguna ujemnego.

Najpierw podłączamy jeden koniec kabla czerwonego do dodatniego bieguna sprawnego pojazdu .

. Następnie drugi koniec czerwonego kabla rozruchowego podłączamy do dodatniego bieguna pojazdu niesprawnego.

rozruchowego podłączamy do dodatniego bieguna pojazdu niesprawnego. Koniec czarnego kabla należy podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora sprawnego pojazdu.

Ważne. Nigdy nie należy podłączać drugiego końca czarnego kabla do bieguna ujemnego – ten koniec podłącza się do wyznaczonego miejsca nadwozia pojazdu, który uległ awarii. Zwykle jest to mocny, niemalowany metalowy element w komorze silnika, może być to na przykład blok silnika lub specjalny punkt do podłączania zewnętrznego źródła zasilania. Bezpośrednie podłączenie kabla rozruchowego do ujemnego bieguna niesprawnego pojazdu nie jest zalecane, ponieważ może spowodować iskrzenie, które z kolei może uszkodzić akumulator. W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych może wystąpić wyciek kwasu, stwarzając zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Istnieje również ryzyko zapłonu wodoru, dlatego też zalecane jest zakładanie okularów ochronnych.

Uruchomienie samochodu i odłączenie kabli rozruchowych

Ważne. Najpierw należy uruchomić silnik sprawnego pojazdu, a następnie spróbować uruchomić silnik pojazdu, w którym wystąpił problem z akumulatorem. Jeśli uda się uruchomić pojazd, w pierwszej kolejności należy włączyć w nim odbiornik elektryczny, taki jak np. światła czy ogrzewanie tylnej szyby. Pozwoli to uniknąć przepięcia przy odłączaniu kabli rozruchowych od biegunów. Kable odłącza się w odwrotnej kolejności. Jeśli chcemy szybko doładować akumulator, zalecane jest aby silnik pracował przez dłuższą chwilę lub należy wybrać się na dłuższą przejażdżkę. W innym przypadku jedynym rozwiązaniem będzie doładowanie akumulatora odpowiednim prostownikiem lub ładowarką elektroniczną.

Akumulator do serwisu

Po każdym całkowitym rozładowaniu akumulatora należy udać się do serwisu w celu ustalenia przyczyny awarii. Jeśli akumulator jest słaby ze względu na stopień zużycia, uruchomienie za pomocą kabli rozruchowych jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem, a problem może powrócić przy kolejnej próbie uruchomienia. W przypadku, gdy akumulator został rozładowany przez zbyt dużą ilość odbiorników, to – nawet jeżeli wydaje się sprawny – i tak warto pojechać do serwisu, ponieważ mógł wystąpić trwały spadek jego zdolności rozruchowej, spowodowany opadem masy czynnej.

Uruchomienie za pomocą kabli rozruchowych nie udało się i co teraz?

Jeśli samochód nie uruchomi się lub silnik natychmiast zgaśnie, należy odczekać około minutę przed podjęciem kolejnej próby. W razie kolejnego niepowodzenia, przyczyną często jest uszkodzony lub niewłaściwy kabel rozruchowy. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być użycie odpowiedniego lub nieuszkodzonego kabla.

Urządzenie rozruchowe jako rozwiązanie alternatywne

Dobrą alternatywą dla tradycyjnych kabli jest urządzenie rozruchowe. Urządzenia rozruchowe to przenośne akumulatory litowo-jonowe ze zintegrowanymi kablami rozruchowymi. Kable podłącza się tak samo, jak w przypadku kabli rozruchowych.

Ważne. Urządzenie rozruchowe również szybko traci pojemność w temperaturach zimowych, dlatego też nie należy przechowywać go w samochodzie, gdy temperatura spada poniżej zera.