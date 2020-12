Skoda Enyaq iV niebawem zawita w Polsce. To pierwszy w 125-letniej historii firmy całkowicie elektryczny SUV. Spektakularnie wystylizowany model jest określany jako kamień milowy w dziejach marki założonej w 1895 roku przez Laurina i Klementa. I już można pokusić się o stwierdzenie, że nadciąga przełom na rynku e-samochodów. Oto od samego początku kartą przetargową nowego gracza będzie szeroki wybór zespołów napędowych, który pozwoli kierowcom na niespotykane do tej pory możliwości skonfigurowania auta pod własne wymagania i fundusze. Skoda, dzięki zastosowaniu platformy MEB, wprowadzi pięć wariantów mocy (od 109 kW do 225 kW), trzy pojemności akumulatorów, napęd na tylną oś lub 4x4. W zależności od rozmiaru baterii zasięg wynosi od 340 km do 536 km w cyklu WLTP wg najnowszych danych homologacyjnych (to o 26 km więcej; wcześniej Skoda podawała 510 km zasięgu WLTP). Stąd napęd Enyaqa iV zapewni mu pełną funkcjonalność na co dzień i możliwość swobodnego poruszania się nawet na długich trasach. A w tych dalszych i bliższych podróżach Enyaq iV będzie chronić pasażerów aż dziewięcioma poduszkami powietrznymi i wspierać człowieka za kierownicą szeregiem najnowszych systemów bezpieczeństwa. Lista innowacji jest imponująca…

Oświetlenie FULL LED MATRIX

Skoda, jak żaden inny producent, umie bawić się szkłem i techniką LED. Każdy kolejny model dostaje coraz to bardziej wymyślne reflektory inspirowane czeską sztuką cięcia kryształu. A elektryczny Enyaq iV zostanie standardowo wyposażony w światła LED przednie i tylne. Jednak największe wrażenie robią możliwości opcjonalnych adaptacyjnych reflektorów Full LED Matrix o sześciokątnym kształcie. Pojedynczy moduł matrycowych lamp ma 24 diody świetlne sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykrywa nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę. Lepsze bezpieczeństwo to także dynamiczne kierunkowskazy, które skuteczniej informują innych kierowców o wykonywanych manewrach.

Enyaq iV unika wypadków

Jeśli chodzi o systemy wsparcia człowieka za kierownicą, to tu Skoda rozdaje szerokim gestem. Enyaq iV od kół po sufit będzie naszpikowany najnowszymi technologiami asystującymi, które jeszcze niedawno były domeną samochodów premium. I tak w razie bezpośredniego zagrożenia zderzenia z pieszym, rowerzystą lub innym pojazdem system antykolizyjny Collision Avoidance Assist "poda pomocną dłoń" pogłębiając skręt kierownicy, aby wykonać obronny manewr kontrolowanego omijania i w ten sposób zapobiec wypadkowi. Z kolei układ o nazwie Proactive Crew Protect Assist Pro automatycznie napnie pasy bezpieczeństwa podczas awaryjnego hamowania i zamknie szyby oraz panoramiczny przesuwany dach w przypadku, gdy pojazdowi grozi kolizja, poślizg lub przewrócenie.

Enyaq iV korzysta również z układu zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniu. Przy skręcaniu w lewo asystent Turn Assist z wyprzedzeniem wykrywa nadjeżdżające z przeciwka pojazdy, ostrzega kierowcę i w razie potrzeby automatycznie wyhamowuje samochód. Z kolei przy otwarciu drzwi układ ostrzegania przy wysiadaniu (Exit Warning) informuje o zbliżaniu się z tyłu innego pojazdu lub rowerzysty. Emituje sygnał dźwiękowy i wizualny za pomocą lampki po wewnętrznej stronie obudowy lusterka bocznego.

Kolejnym nieocenionym wsparciem - szczególnie podczas dalszych tras - jest rozbudowany system asystenta podróży Travel Assist, który składa się z aktywnego tempomatu, adaptacyjnego asystenta pasa ruchu (Lane Assist) z rozpoznawaniem robót drogowych, asystenta jazdy w korku i asystenta awaryjnego Emergency Assist. Na wyższym poziomie konfiguracji Travel Assist może nawet przejąć kierowanie boczne w wąskich przestrzeniach (np. zwężenia dróg podczas remontów), wykorzystując informacje online oparte na aktualnych zbiorach danych – nawet w mieście. Z kolei aktywny tempomat (Predictive Adaptive Cruise Control) korzystający z nawigacji i "odczytywania" znaków drogowych będzie również reagować na przeszkody zgłaszane przez innych kierowców za pośrednictwem danych internetowych.

Enyaq iV pomaga kierowcy

Skoda postarała się także, aby parkowanie elektrycznego SUV-a było dziecinnie proste. Rozbudowany system Park Assist na pokładzie Enyaqa iV ułatwi życie i zapewni spokój użytkowania. Jak to możliwe? Otóż funkcję wzbogacono o możliwość automatycznego wyhamowania samochodu, aby uniknąć zderzenia z pieszymi czy przeszkodami. Do tego Enyaq iV wyniesie zdalne parkowanie na wyższy poziom – stojąc na zewnątrz auta dzięki aplikacji Skoda Connect będzie można wydać polecenie ustawienia samochodu w ciasnym równoległym lub prostopadłym miejscu.

Park Assist otrzyma także funkcję wyuczonego parkowania. Kierowca może zapisać drogę do często używanego miejsca parkingowego. Wystarczy, że zrobi to wcześniej tylko raz, a potem w dowolnej chwili może automatycznie odtworzyć tę drogę w dokładnie taki sam sposób, tylko za naciśnięciem przycisku. Tutaj również system przejmuje kierowanie i hamowanie oraz zapobiega zderzeniom. To nie magia, to technika z wysokiej półki.