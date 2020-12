We wtorkowe popołudnie i wieczór Kraków stoi w korkach. Do godz. 17 policja odnotowała 30 kolizji i wypadków, a do końca dnia liczba ta może się podwoić. Sytuację na drodze tłumaczy świątecznymi zakupami.

Rzeczywiście w ostatnich dniach odnotowujemy większy ruch i więcej zdarzeń drogowych niż kilka tygodni temu. Ale to typowe dla czasu przedświątecznego. Ludzie robią zakupy. Korki też powodują nerwowe zachowania kierowców, którzy się spieszą – powiedział PAP rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Reklama We wtorek przed godz. 17 policja odnotowała 30 zdarzeń drogowych – kolizji i wypadków – w różnych punktach miasta. Do końca dnia liczba ta może wzrosnąć dwukrotnie. Pijany wjechał w autobus. PAP: To były piłkarz reprezentacji Polski Zobacz również To i tak mniej niż wczoraj, w poniedziałek, kiedy to odnotowaliśmy 70 zdarzeń drogowych, w tym stłuczek – zwrócił uwagę rzecznik. Normalnie dziennie policja odnotowuje średnio ok. 20 kolizji i wypadków. Policja apeluje o ostrożną jazdę ze względu na trudne warunki atmosferyczne.