Tesla ruszyła w Polsce z pierwszymi dostawami. Klienci mogą teraz odbierać swoje nowe modele w naszej nowej lokalizacji w Warszawie – poinformował Kilian Kollhuber z przedstawicielstwa amerykańskiego producenta samochodów.

Czyżby ta informacja wyjaśniała tajemniczą wizytę szefa Tesli w Polsce? Na początku grudnia gruchnęła wieść, że Elon Musk na pokładzie prywatnego samolotu Gulfstream G650 ER o rejestracji N628TS wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie. Miał wówczas przylecieć z Berlina.

Tesla umożliwia jazdę próbną w Warszawie

Kollhuber podkreślił, że dzięki cyfryzacji aut możliwe jest odebranie pojazdu bez kontaktu fizycznego z pracownikami centrum serwisowego przy ulicy Powsińskiej 69/71A.

Jazdy testowe można rezerwować pod tym linkiem: https://www.tesla.com/pl_PL/drive

Tesla na zamówienie

Przedstawiciel Tesli przypomniał, że od lipca klienci przez internet mogą konfigurować i zamawiać Model S, Model X lub Model 3.

Najtańsza Tesla to Model 3 Standard Range Plus – taki elektryczny samochód z napędem na tylne koła kosztuje od 199 990 zł. Auto na jednym ładowaniu powinno pokonać ok. 430 km.